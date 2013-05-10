حزب النور يطلب مناقشة وزير الداخلية بشأن الضباط الملتحين

صرح عبدالله بدران، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور بمجلس الشورى، بأن الهيئة البرلمانية للحزب ستتقدم في أولى جلسات المجلس بطلب مناقشة عاجل مع وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم لتصريحاته حول الضباط الملتحين.

وأوضح بدران في تصريحات له أن التصريح تضمن تحدياً واضحاً لأحكام القضاء التي حصل عليها الضباط الملتحون، بدلاً من التأكيد على التزام مؤسسة الشرطة باحترام وتنفيذ أحكام القضاء.

وكان الوزير قال في لقائه مع خيري رمضان على قناة "سي بي سي"، الأربعاء الماضي، إنه لن يسمح بدخول اللحية إلى وزارة الداخلية.