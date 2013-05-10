قنديل يتحدث عن فرص الاستثمار بمصر في لقاء جمعه بأردوغان

التقى رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان الجمعة 10 مايو/أيار رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل، وعدد من رؤساء الوزراء العرب المشاركين في اجتماع مجلس محافظي البنك الأوروبي للتعمير والتنمية باسطنبول.

جاء اللقاء خلال مأدبة الإفطار التي أقامها رئيس الوزراء التركي لقنديل ونظرائه العرب علي هامش الاجتماع السنوي لمحافظي البنك الأوروبي للتعمير والبناء والذي يستمر لمدة يوميين، وذلك قبل بدء فعاليات المؤتمر.

حضر المأدبة رؤساء وزراء كل من ليبيا وتونس والمغرب والأردن واليمن.

ويبحث الاجتماع سبل دعم التعاون الإقليمي المشترك ودفع العلاقات السياسية والاقتصادية بين تركيا والدول العربية المشاركة.

والقى قنديل كلمة خلال المأدبة استعرض فيها الإمكانات التي يتمتع بها الاقتصاد المصري والفرص الاستثمارية المتاحة في ظل التسهيلات التي تقدمها الحكومة لجذب الاستثمارات والدخول في شراكة في المشروعات المختلفة مع الدول الشقيقة.

في سياق آخر، عاد إلى القاهرة في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة، قادماً من اسطنبول بعد زيارة لتركيا استغرقت 5 أيام، أجرى خلالها محادثات مع نظيره التركي عصمت يلمظ، تركزت على سبل دعم التعاون وتعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين في العديد من المجالات.