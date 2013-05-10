مصر.. حوار ساخر بين مرسي ومبارك ورد بامتحان لغة إنجليزية

تداول النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" نموذجا من امتحان الصف الثاني الثانوي "صناعي" للغة الإنجليزية بمدرسة تابعة لمحافظة كفر الشيخ بمصر، وتوجد بها محاولة أخرى لما سموه بـ"أخونة التعليم"، حيث تضمن السؤال الثاني من الامتحان حوارا افتراضيا بين الرئيس المصري محمد مرسي والرئيس السابق حسني مبارك.

وبحسب ما نقلته صحيفة "اليوم السابع"، فالسؤال يطلب من الطالب أن يكمل الفراغات في حوار يدور كما يلي:

مبارك: أهلاً سيادة الرئيس مرسي.

مرسي: ............(1)...............

مبارك: هل يمكنك مساعدتي للحصول على حريتي؟

مرسي: نعم، ..........(2)...........

مرسي: أين نقود المصريين؟

مبارك: إسأل سوزان.

مرسي: ............(3)...............

سوزان: ها ها، النقود لي ومبارك لكم.

وأثار الحوار الساخر، غضب النشطاء، مؤكدين أنها محاولة أخرى من الوزارة لأخونة التعليم، مطالبين بمساءلة المسؤولين عن وضع هذا الامتحان.

ليست المرة الأولى

وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها ضبط محاولات لبعض المعلمين لإقحام بعض المفاهيم "الإخوانية" داخل أوراق الامتحانات بالمدارس، فكانت هناك عدة وقائع تم رصدها خلال البضعة أشهر الماضية.

آخرها كان منذ حوالي شهر، تداول النشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة من ورقة امتحان للغة العربية بمدرسة تابعة لمحافظة الإسكندرية.

وجاء في السؤال الأول الخاص بموضوع التعبير انتقادا لـ"جبهة الإنقاذ الوطني" المعارضة لتصفهم "بمجموعة من اللصوص ذاقوا مرارة الهزيمة والفشل" وأنهم يسعون "لإسقاط مصر وإغراقها في مستنقع خطير من أجل مصالح شخصية زائلة" ويطلب من الطالب أن يخاطب هؤلاء في موضوع للتعبير.

كما جاء في بقطعة النحو من نفس الامتحان سب واضح لـ"جبهة الإنقاذ" وللإعلام، فكان نص السؤال: "نعم للشرعية ونعم لأول رئيس شرعي انتخبه الشعب بإرادته، ولا للفلول واللصوص الساعين لاغتصاب سلطة شرعية ليس بينهم جدير بها لا وألف لا للإعلام المضلل الذي يستخف بعقولنا ويروع أمتنا بالأكاذيب فلنعلم أنهم مرتزقة خائنون لقد كانوا قابعين في جحورهم وعبيدا لطاغية طوال 31 عاما فكم جريمة ارتكبوا في حق أنفسهم وفى حق الشعب العظيم".

وعلق النشطاء على الامتحان بأنه محاولة لغسيل مخ طلاب المدارس، موجهين رسالة تحذير إلى أولياء الأمور بضرورة مراجعة ما يتم زرعه في عقول أبنائهم، لأن جماعة "الإخوان" تسقي الطلاب الجهل والكذب والخداع.