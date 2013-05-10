مكتب النائب العام: لا صحة لضبط وإحضار هشام الجخ لإهانته الرئيس

نفى المستشار محمد السيد خليفة، المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام، إصداره قراراً بضبط وإحضار الشاعر هشام الجخ، على خلفية قصيدة ألقاها بمكتبة الإسكندرية، أهان خلالها شخص الرئيس مرسي.

وأبدى خليفة استنكاره لخبر استدعاء هشام الجخ للتحقيق معه، حيث أكد أنه لا صحة لما ذكر عن التحقيق مع الجخ في بلاغ يتهمه بإهانة الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية وجماعة الإخوان.

ويذكر أنه نشر خبر تحت عنوان «حرية الرأي في خطر بإصدار خليفة قراراً بضبط الجخ لإهانته الإخوان»، على بعض المواقع الإلكترونية، ما نفاه خليفة نفياً قاطعاً.