أما آن لمشروع الدكتور زويل أن يرى النور!

مرت سنوات عديدة منذ طرح الدكتور أحمد زويل مشروعه العلمى بإنشاء مدينة علمية تحمل اسمه حتى الآن، كان يمكن أن يتحول هذا الحلم خلالها إلى حقيقة علمية عملية تساهم فى نهضة مصر، التى يجب أن تقوم أول ما تقوم على العلم، طُرح هذا المشروع فى عهد الرئيس السابق حسنى مبارك، وكما أعلنت وسائل الإعلام فإن حسنى مبارك رحّب بالمشروع ووعد بتنفيذه، وأمر بتخصيص الأرض اللازمة له، إلا أن هذا الوعد لم يُنفذ، لأن أعداء مصر فى هذا الوقت كانوا أقوى من أن يخرج من تحت أيديهم مشروع يساعد على نهضة مصر، ولأن الرجل لم يكن لديه القوة على تنفيذ ما وعد لعدم إمساكه بمقاليد الأمور خاصة فى سنينه الأخيرة فى الحكم، وعندما قامت ثورة ٢٥ يناير استبشر المصريون خيراً فى كل أمور حياتهم، وأعتقد أن الدكتورأحمد زويل كان أكثرنا استبشاراً بأن يرى مشروعه النور فى ظل ثورة تهدف أول ما تهدف إلى نهضة مصر علمياً واقتصادياً، ولكن سرعان ما خاب هذا الأمل فى نفسه وفى نفوس كثير من المصريين، ووجدنا مشروع الدكتور زويل يتعقد أكثر ويدخل فى دوامة خرج منها كسيحاً حزيناً بعد حكم المحكمة الإدارية العليا بعدم أحقية مشروعه فى الأرض المقام عليها جزء من المشروع.

لا مجال للحديث عن مشروع صلح بين مشروع الدكتور أحمد زويل وجامعة النيل، التى حصلت على الحكم الأخير، لأن الصلح عادة يكون قبل أن يحصل أحد طرفى النزاع على حكم نهائى بأحقيته، أما بعد الحصول على حكم فإن صاحب المصلحة لن يرضيه أقل من تنفيذ الحكم، ولذلك فإننى أعتقد أن الحل هو تخصيص قطعة أرض أخرى فى مدينة ٦ أكتوبر أو غيرها من الأماكن، وهى كثيرة، مع تعويض مشروع الدكتور زويل عما يكون قد أنفقه من مصاريف فى سبيل إقامة بعض المبانى لمشروعه وإحضار بعض الأجهزة، حتى يستطيع الرجل أن يبدأ فى مشروع جديد يعوض به بعض ما فاته وفات مصر والعالم العربى من خير من هذا المشروع.

كنت أتمنى من حكومة الثورة بقيادة الدكتور محمد مرسى أن تتبنى هذا المشروع وأن توليه عناية خاصة، خاصة أن رئيس الجمهورية عالم، يعلم ويقدر قيمة العلم ومدى إسهامه فى نهضه مصر، وكذلك رئيس وزرائه الدكتور هشام قنديل، ولكن ذلك لم يحدث للأسف، ولا أعرف السر فى ذلك، والمطلوب حالياً بعد أن وصل مشروع مدينة زويل إلى هذا الطريق المسدود أن يتدخل الرئيس محمد مرسى فى هذا الموضوع ويصدر أوامره الجادة بتخصيص كل الإمكانيات المادية والمعنوية لكى يقيل المشروع من عثرته الحالية، وأن يخصص له الأرض المناسبة ويقوم هو شخصياً بوضع حجر أساس هذا المشروع وتجمع له التبرعات من مصر والعالم كله، لأن فى إحياء هذا المشروع إحياء لنهضة مصر والعالم العربى والإسلامى بصفة عامة. وأعتقد أن كل مصرى فى الداخل والخارج سيكون مستعداً للمساهمة فى إحياء المشروع، الذى يعتبر أساساً قوياً لازماً لمشروع النهضة، الذى يتبناه الرئيس محمد مرسى، هل هناك نهضة حقيقية لا تقوم على العلم؟

عندما نشاهد التطور السريع فى التكنولوجيا الحديثة فى العالم، والتى نكتفى فى مصر والعالم العربى بالاستفادة منها دون أن يكون لنا دور فى تطويرها والمساهمة فيها، نشعر بقيمة العلم، لأنه فى كل مؤسسة تنتج سلعة يوجد قسم خاص بها للعلماء والباحثين الذين يعملون على تطوير واختراع الإمكانيات للاستفادة من هذه السلعة، ونحن نشاهد ذلك ونشعر به ونستفيد منه فى أجهزة الكمبيوتر والمحمول مثلاً التى تتطور فى أوقات كثيرة ومتلاحقة تجعل من الصعب متابعتها، وهذا كله نتيجة العلم والتجارب العلمية، وهذا ما تريد مدينة زويل أن تدخلنا فيه وتجعل منا أمة متعلمة باحثة متقدمة، تفيد العالم ولا يقتصر دورها على الاستفادة منه فقط.

مطلوب السرعة الفائقة فى إحياء هذا المشروع، خوفاً من أن يتسرب اليأس إلى نفوس القائمين عليه ويضيع معه الخير الكثير.

أتمنى من الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، العالم الذى يعرف قيمة العلم ويقدره، أن يُسند إلى الدكتور أحمد زويل وزملائه من المصريين فى الداخل والخارج عقد مؤتمر علمى لبحث سبل تطوير وتحديث التعليم فى مصر، لأن حالة التعليم قد وصلت إلى حد أصبح فيه عبئاً على البلد وليس مفيداً لها، وأن نعمل على الاستفادة من تجربة تركيا فى هذا الشأن، والتى ساعدتها على الخروج السريع من الأزمة التى كانت تعانيها قبل تولى حزب العدالة والتنمية مهمة الحكم فيها، والاستفادة من تجارب الآخرين وعلمهم واجب، وأعتقد أن تركيا لن تبخل علينا فى هذا المجال، لأن مصر عزيزة على الجميع، يتمنون لها الخير ولا يمانعون فى تقدمها عدا بعض بلاد الغرب التى تستفيد من تأخرها، لكى تبقيها سوقاً لمنتجاتها، ولكى تحافظ على تفوق إسرائيل، التى تفاخر بحرصها على أن تظل متفوقة على العرب جميعاً، ونحن نسمع منها ذلك ولا نقوم حتى باستنكاره. حمى الله مصر من كل سوء.



نقلاً عن صحيفة "المصري اليوم".