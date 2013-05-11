الدعوة السلفية تطالب بإقالة وزير الداخلية من منصبه

طالبت الدعوة السلفية الرئيس محمد مرسي، بإقالة اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، على خلفية تصريحه بأنه لن يقبل عودة الضباط الملتحين إلى العمل بوزارة الداخلية، حتى لو حُكم عليه بالحبس، بحسب صحيفة المصري اليوم".

وقال المهندس عبد المنعم الشحات، المتحدث باسم الدعوة السلفية، في حسابه على "تويتر"، الجمعة: "وزير الداخلية يعلن أن السجن أهون عليه من عودة الضباط الملتحين "يا ستير يا رب" ومع هذا فنحن لا نرضى له السجن، يوجد خيار سلمي يسمى الاستقالة".

وأضاف الشحات أنه إذا كان وزير الداخلية يرى أن السجن للرجالة، وتطهير الداخلية من الملتحين الأشرار يستحق هذا وزيادة، فأرجو من الرؤساء أن يلجأوا لسلاح الإقالة.

وكان اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، قال في حوار لبرنامج "ممكن" على قناة "سي بي سي"، الأربعاء الماضي، إنه يرفض عودة الضباط الملتحين للعمل بالوزارة، مضيفاً: "أرفض تماماً أن أي حد من الضباط الملتحين يدخل الشرطة أو يرتدي الزي الرسمي وهو ملتحٍ، وطول ما أنا وزير داخلية مفيش ضابط هيرجع حتى لو حكموا عليا بالحبس، مش هدَخّل ملتحي الوزارة".