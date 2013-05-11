برهامي ينتقد دعم مصر لموقف روسيا بشأن الأزمة السورية

انتقد الشيخ ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، إعلان الرئاسة دعمها للموقف الروسي في الأزمة السورية التي تدعم إيران والنظام السوري والشيعة لاستئصال أهل السنة في سوريا.

جاء ذلك خلال ندوة له بمدينة شبرا الخيمة "عن خطورة المد الشيعي"، وتساءل برهامي: لماذا تغير موقف مصر وأعلنت دعمها لموقف روسيا - بشأن حل سياسي للأزمة بناء على تفاهم جنيف - التي هي في الحقيقة تدعم النظام السوري بالسلاح والخبراء.

وهاجم برهامي، وفقاً لما نشرته جريدة "الأهرام"، الشيعة قائلاً: إن لهم منطلقات عقائدية تختلف عن أهل السنة، موضحاً أن خلاصة المشروع الإيراني هو استئصال السنة تارة، والإرهاب تارة أخرى، مشيراً إلى أن تصريح نائب الرئيس الإيراني بأن السلفية ستختفي من مصر قريباً شيء يثير التعجب.