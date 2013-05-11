تعزيزات أمنية أمام منزل وزير الداخلية تحسباً لتظاهرات ضده

أفادت مصادر أمنية بأن قوات الأمن ستكثف من تواجدها حول منزل وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، تحسباً لتنظيم مظاهرات من القوى السياسية بعد اعتقال الناشط السياسي أحمد ماهر مؤسس حركة 6 إبريل.

وأضافت المصادر، بحسب صحيفة "اليوم السابع"، أن هناك تعليمات مشددة بعدم استخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين، وأن قوات الأمن التي ستكون متواجدة أمام منزل الوزارة مهامها هي الحفاظ على الأمن ومواجهة أي أعمال تخريبية.

وكانت الناشطة السياسية، أسماء محفوظ، اقترحت عبر تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، التظاهر أمام منزل وزير الداخلية، تضامناً مع أحمد ماهر.