صباحي يجدد تمسكه بمقاطعة الانتخابات البرلمانية

عبر رئيس التيار الشعبي في مصر، حمدين صباحي، عن تمسكه بقرار مقاطعة الانتخابات، مطالباً المعارضة توحيد صفوفها لاستكمال الثورة.

ودعا حمدين صباحى، مؤسس "التيار الشعبى" المعارضة، إلى التوحد على قلب رجل واحد، والمضي قدماً على طريق استكمال الثورة المصرية، عبر المقاومة المدنية السلمية، وصناديق الانتخابات حال توافرت ضمانات نزاهتها، متعهداً بأن تظل القوى الوطنية التي بدأت الثورة، موحدة على طريق استكمال الثورة.

وبحسب "بوابة الأهرام" قال صباحي، في كلمته أمام المئات من أعضاء المؤتمر العام الأول لحزب "المصريين الأحرار، إن قرارنا حتى الآن هو مقاطعة الانتخابات، لكن سواء أعدنا النظر في هذا القرار أم لا، ففي جميع الأحوال عايزين نكون على قلب رجل واحد، وهنكمل ثورتنا، حتى نقيم دولة سيادة القانون والقضاء المستقل والعدالة الاجتماعية".

وأضاف صباحي وسط هتاف الحاضرين "يسقط.. يسقط.. حكم المرشد. نحن أمام أقلية منظمة تحكم أغلبية غير قادرة على أن تنظم نفسها".

وتابع: "البعض حاول تقسيم البلد خطأ، لكنهم كذبوا على الإسلام، وكذبوا باسم الإسلام، ولم يفعلوا شيئاً بالشريعة". وأضاف أن مصر في هذه اللحظة تشهد فرزاً ليس إلا فرزاً زائفاً، أحزاب أو مسلمين ومسيحيين، ولكن مصر تنقسم الآن إلى فريقين، الأول يريد استكمال الثورة، والثانى يريد سرقتها.