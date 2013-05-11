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مباحثات ليبية مصرية لضبط الحدود بين البلدين

المصدر: العربية.نت
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من المقرر أن يبدأ الوفد العسكري الليبي، والذي وصل القاهرة في ساعة متأخرة من أمس، في إجراء مباحثات مع مسؤولين مصريين لضبط الحدود بين الطرفين، خاصة بعد انتشار عمليات التهريب على الحدود المصرية الليبية، بحسب صحيفة "اليوم السابع".

وكان قد وصل إلى مطار القاهرة شعيب يوسف الصابر، مستشار الشؤون العسكرية الليبي على رأس وفد عسكري ليبي، قادماً من طرابلس في زيارة لمصر تستغرق عدة أيام، يلتقي خلالها عدداً من المسؤولين لمناقشة سبل التعاون المشترك.

وقالت مصادر كانت في استقبال الوفد، إنه سيتم مناقشة ما نشر على مواقع الإنترنت بشأن قتل مصريين على الحدود المصرية الليبية، إضافة إلى مناقشة سبل تعزيز العلاقات المصرية الليبية العسكرية، خاصة بعد زيارة رئيس الأركان المصري لطرابلس.

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