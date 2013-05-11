مصر.. إحباط مخطط إرهابي يستهدف أماكن حيوية

أعلن وزير الداخلية المصري، اللواء محمد إبراهيم، السبت 11 مايو/أيار، في مؤتمر صحافي، إحباط مخطط إرهابي يستهدف أماكن حيوية.

وقال إن الخلية الإرهابية على صلة بالقاعدة في أفغانستان وقاعدة بلاد المغرب الإسلامي.

وذكر الوزير أن الخلية كانت تخطط لاستهداف مصالح أجنبية، وضُبطت معها مواد تستخدم في صناعة المتفجرات.

وكان مصدر أمني قد أكد اعتقال 3 عناصر جهادية تابعة لتنظيم القاعدة.

وأوضح المصدر أن الخلية المكونة من 3 أشخاص، بينهما اثنان ألقى القبض عليهما في الإسكندرية، وآخر تم ضبطه فى القاهرة، وعثر بحوزتهم على 10 كيلوغرامات مواد شديدة التفجير.