إخلاء سبيل أحمد ماهر مؤسس حركة شباب 6 إبريل

أمر المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، اليوم السبت، بإخلاء سبيل الناشط السياسي أحمد ماهر، المنسق العام ومؤسس حركة شباب 6 إبريل، على ذمة التحقيقات التي تباشرها معه النيابة العامة في القضية المتهم فيها بمقاومة السلطات، وإهانة رجال الضبط القضائي "الشرطة" والتجمهر وتعطيل حركة المرور.

وكانت نيابة مدينة نصر، برئاسة المستشار أحمد حنفي، قد باشرت التحقيق مساء أمس الجمعة مع أحمد ماهر، وأمرت في ختام جلسة التحقيق بحبسه احتياطياً لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك على خلفية المظاهرات التي جرت أمام منزل وزير الداخلية أواخر شهر مارس/أذار الماضي.

وقال مصدر قضائي مسؤول بالنيابة العامة في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، بحسب صحيفة "المصري اليوم"، إن قرار النائب العام بإخلاء سبيل أحمد ماهر، جاء بعد قيام المستشار محمد غراب، المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة بعرض مذكرة بالمعلومات حول التحقيقات ومجرياتها على المستشار طلعت عبدالله.

وأشار المصدر إلى أن النائب العام قرر إخلاء سبيل أحمد ماهر بضمان محل إقامته ما لم يكن مطلوباً لسبب آخر، مع إخطار النيابة المختصة بالقرار، وذلك بعد الاطلاع والعرض على مجريات التحقيق في القضية بمعرفة المستشار محمد غراب.

ومن جهتها، قالت الدكتورة باكينام الشرقاوي، مساعد الرئيس للشؤون السياسية، إنه لا يمكن نسيان الدور الوطني لــ"أحمد ماهر" ولا الإسهام الثوري لـــ6 إبريل.

وأضافت باكينام عبر تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بحسب صحيفة "اليوم السابع" قائلة: "آمل أن ينتهي هذا الموقف سريعاً. الوطن يتسع للاختلاف ويزدهر بحرية التعبير".