‏وماذا عن البرازيل؟‏

إذا كانت العلاقات مع السودان تعني التنازل عن حلايب وشلاتين‏,‏ ومع حماس تعني الاستغناء عن سيناء‏,‏ ومع إيران تعني التشيع‏,‏ ومع قطر تعني بيع الأهرامات‏,‏ ومع روسيا والصين تعني إزعاج الأمريكان‏..‏ فما معني العلاقات مع البرازيل؟‏!‏

أستطيع أن أؤكد أن مصر' بجلالة قدرها' ليس لديها ما تقدمه للبرازيل, لا علي المستوي السياسي, ولا الاقتصادي, ولا الاجتماعي, بل علي العكس تماما, فإن مصر بحاجة إلي البرازيل ليس في هذه المستويات فقط, بل في الكثير من غيرها, وأهمها الاستثمارات, حيث لم تعد هذه الدولة اسما في عالم كرة القدم فقط, كما كانت كل معلوماتنا عنها في السابق, أو مجرد منتج متميز للبن كما يعتقد البعض.

وأتذكر هنا تصريحا لسفير كوريا الجنوبية في' الأهرام' قال فيه: نحن في بلادنا نريد توسيع دائرة التبادل التجاري مع مصر, إلا أنكم للأسف ليس لديكم ما تقدمونه لنا, أو تصدرونه إلينا.. وهذه ليست حالة خاصة بكوريا الجنوبية تحديدا, وإنما بدت حالة شائعة, حيث أصبح الكثير من الأقطار يكتفي ذاتيا في الكثير من المجالات والمنتجات, وذلك بالتزامن مع حالة التراجع التي نعيشها نحن في بلادنا.

فحتي ربع قرن مضي, كانت البرازيل دولة مفلسة رسميا, تعيش حالة مدقعة من الفقر, والاقتصاد المتدهور, والأمية, وأطفال الشوارع, والعشوائيات, إلا أنها, مع مرحلة تحول ديمقراطي حقيقي, استطاعت أن تنهض من كبوتها, بل أصبحت الآن في عداد الاقتصادات العالمية الناهضة والواعدة, التي يشار إليها بالبنان, سواء في مجال الإنتاج والاكتفاء الذاتي, أو في مجال التصدير, أو في مجال محاربة الفقر, ناهيك عن عضويتها في أهم تجمع اقتصادي عالمي الآن, وهو تجمع بيركس, الذي يجمع, بجانبها, كلا من روسيا والصين والهند وجنوب إفريقيا, وهو التجمع الذي تتطلع إليه مصر.



فالبرازيل تسعي خلال السنوات العشر المقبلة إلي أن تكون دولة بلا فقراء, وتستطيع ذلك, بعد أن تراجع عدد الفقراء هناك بنسبة20% خلال السنوات العشر الماضية, وتسعي إلي قيادة قاطرة الإنتاج والاقتصاد في دول أمريكا اللاتينية, وتستطيع ذلك, وقد بدا واضحا في قيادتها تجمع الميركوسور هناك, الذي تسعي مصر أيضا إلي النفاذ إليه بصادراتها, التي لا أعلم ما هي؟!



ويحسب للسياسة الخارجية المصرية, في الآونة الأخيرة, الانفتاح علي هذه الاقتصادات, وعلي هذه الدول التي كانت مغلقة بالنسبة لنا علي مدي عقود طويلة مضت, فلم تعد علاقات الدول مجرد سفارات وتمثيل دبلوماسي, ونفقات لا جدوي من ورائها, كما لم تعد حالتنا الراهنة تحديدا تتحمل اعتياد أو استمرار قبول المعونات والمنح مقابل تقديم تنازلات سياسية هنا أو هناك, مما جعلنا علي مدي نحو نصف قرن أسري لهذا النوع من التسول الذي أفقدنا استقلالنا, وانتزع حريتنا, ونحن ندري وندرك, إلا أنها حالة استمراء الكسل والتبعية, سواء لقوي عظمي اعتادت فرض إرادتها, أو إقليمية اعتادت النيل من إرادتنا لحساب مصالح فردية, ومع بناء مصر الجديدة أصبح من العار استمرار هذه السياسات, أو هذه الأوضاع, التي لا يمكن لها أن تقيم مجتمعا يتطلع إلي مستقبل تسوده العدالة الاجتماعية, وحرية صناعة القرار, فما بالنا إذا كان الحديث عن مصر, التي من الطبيعي أن تتبوأ مركز الصدارة, ليس في محيطها الإقليمي فقط, وإنما في المحافل الدولية ككل.



ولأن الحالة متشابهة إلي حد كبير مع البرازيل من حيث التحول الديمقراطي هناك, وما أفرزه من نهضة اقتصادية أو تنمية اجتماعية; فقد جاءت زيارة الرئيس محمد مرسي إليها علي مدي ثلاثة أيام, تم خلالها الوقوف, علي أرض الواقع, علي التقدم المذهل في المجال الزراعي من خلال زيارة هيئة البحوث الزراعية هناك والاستماع إلي عرض حول أبحاث الجينات والتكنولوجيا الحيوية, وآخر عن استخلاص الطاقة من المواد الزراعية, كما تم في وزارة الخارجية الاستماع إلي عرض حول البرامج الاجتماعية المطبقة, التي أصبحت ترعي الأسر الفقيرة ماديا, وصحيا, وتعليميا, ولذلك كان من الطبيعي أن يتم توقيع عدد من الاتفاقيات, ومذكرات التفاهم في مجالات التعاون الفني, والتنمية الزراعية, والتنمية الاجتماعية, وجميعها يتعلق بتجارب تم التعامل معها بالفعل, وليست مجرد نظريات غربية اصطدمت في الماضي والحاضر مع حالتنا المصرية في معظم الأحوال, وهو ما جعل من اختيار البرازيل, تحديدا في هذه المرحلة, هدفا للسفر, ومقصدا للدراسة والاستفادة والتعاون, وهو أمر يجب الإشادة به, وتقديره, كمسار جديد في خريطة التفكير المصري خارج الإطار المألوف, الذي استسهل في الماضي التواصل مع عواصم المعونات, رغم ما شكله ذلك من أزمة علي المدي الطويل نالت من إرادة وطموح شعب بأكمله.



وقد بدا واضحا في كلمات رئيسة البرازيل, السيدة ديلما روسيف, أن الحالة المصرية محل متابعة دقيقة وتقدير كبير, حيث أكدت في حواراتها مع السيد الرئيس أن هذه الحالة التي تمر بها مصر الآن هي أمر طبيعي مرت به بلادها خلال حقبة الثمانينيات, متوقعة لمصر تقدما كبيرا, ومؤكدة أيضا أن البرازيل علي استعداد لإفادة مصر في الاتجاهات المختلفة ذات الشبه, وذات الصلة بتجارب بلادها, التي أراها كثيرة, وخاصة في مجالات الوقود الحيوي, ونظافة البيئة, وصناعة السيارات, والطائرات, والبحوث الزراعية, والحيوانية... وغير ذلك من المجالات.

وإذا أخذنا في الاعتبار ذلك التطابق في وجهات نظر الدولتين حول العديد من قضايا السياسة الخارجية بمنطقتنا, علي وجه الخصوص, حيث القضية الفلسطينية التي تراها ديلما روسيف أساس استقرار الشرق الأوسط, أو الأزمة السورية التي تري أهمية إيجاد حل سياسي لها, بالإضافة إلي القضايا الدولية, كضرورة إصلاح مجلس الأمن الدولي- لاستطعنا أن نتوقع مستقبلا مشرقا لعلاقات البلدين, يقوم علي الاحترام, وتبادل المصالح, وهو الأمر الذي افتقدته السياسة الخارجية المصرية طويلا, بعد الإهمال في أفريقيا, والتردد في آسيا, والتوجس في أوروبا, والتخاذل في روسيا, وعدم التكافؤ مع الولايات المتحدة, ثم تجاهل بلدان ما كان لنا أن نتجاهلها, ومن بينها البرازيل.

علي هامش زيارة البرازيل, قال لي الدكتور عصام الحداد, مستشار الرئيس للشئون الخارجية: إننا سوف نسعي إلي فتح آفاق التعاون والتقارب والاستفادة من كل التجارب العالمية في التنمية والتقدم, أما المتوجسون من التغيير والذين يخشون الديمقراطية فهذا شأنهم, وقالت الدكتورة باكينام الشرقاوي, مساعد رئيس الجمهورية للشئون السياسية: إن الدول العربية هي الأصل في علاقاتنا الخارجية, إلا أنه من غير المقبول أن يتصور هذا أو ذاك أن العلاقة مع أي دولة خارج المنظومة العربية سوف تكون علي حساب هذه العلاقات, فمصر دولة كبيرة, ومن حقها أن تقيم علاقات طبيعية مع كل دول العالم, وقال الدكتور أيمن علي, مستشار الرئيس لشئون المصريين في الخارج: نحن لا نتدخل أبدا في شأن أي دولة, ومصطلح تصدير الثورة الذي يتداوله البعض ليس له وجود في قاموسنا السياسي, ونحن علي يقين من أن الأيام سوف تثبت للمروجين لذلك أنهم مخطئون, وقال الدكتور خالد القزاز, سكرتير الرئيس للعلاقات الخارجية: إن المحادثات الدائرة الآن بين كل من مصر والسودان وإثيوبيا حول مياه النيل تسير في الطريق الصحيح, ونحن علي أمل أن نصل مع الجانب الإثيوبي إلي قاعدة' لا ضرر ولا ضرار', وقد وعدوا بذلك, ونحن من جهتنا نتطلع إلي إقامة علاقات قائمة علي الثقة والاحترام المتبادل مع كل الدول الإفريقية, ومن جهته قال الدكتور محمد كامل عمرو, وزير الخارجية: إن الاتفاقيات الموقعة مع دولة البرازيل علي قدر كبير من الأهمية إلا أنه تتبقي كيفية التنفيذ وآلية المتابعة الدقيقة في هذا الشأن.



إذن.. مصر علي أبواب مرحلة جديدة من العمل الجاد في الداخل, والتواصل الدءوب مع الخارج, أملا في النهوض من هذه الكبوة التي لحقت بها جراء حالة الترهل التي أصابتها, وقد ردد الرئيس أكثر من مرة في الآونة الأخيرة:' إن الشعب الذي ينتج هو الشعب الذي يمتلك إرادته', ومن هنا يجب أن تظل وتبقي قضية الإنتاج هي الهم الأكبر والأعظم في حياتنا, ووداعا لحالة الفوضي, وتبا للمحرضين عليها, وليكن لنا في التجربة البرازيلية النموذج, في دولة حددت أهدافها بلا أمية, وبلا تلوث, وبلا ضوضاء, وبلا فقراء, وبلا عشوائيات, وبلا بطالة, وليكن لنا فيها النموذج كدولة تضم أكثر من ضعف تعداد الشعب المصري, إلا أنها أصبحت مصدرا مهما للمنتجات الغذائية إلي العالم الخارجي, وهي أيضا في مرحلة تطور صناعي كالذي شهدته مصر في عقد الستينيات, وهي الآن سابع قوة اقتصادية في العالم, فما يميز التجربة البرازيلية الآن هو أن الكل يعمل لمصلحة الوطن, والكل يبني, والكل يعيش علي الأمل, وقد كان لقاء الرئيس محمد مرسي خلال الزيارة رئيس البرازيل السابق لولا دي سيلفا دليلا مهما علي ذلك, فالرجل الذي حرص علي اللقاء هو الذي قاد عملية البناء هذه من قبل, إلا أنه مازال جزءا منها حتي الآن, وبهذه المناسبة أود أن أشير إلي إشادته خلال المقابلة بمرحلة التحول الديمقراطي في مصر, وتوقعاته أيضا بمستقبل زاهر لبلادنا علي المدي القريب.



بالفعل.. أنظار العالم تتطلع إلي مصر, واهتمامات العالم ترصد التجربة المصرية, وما علي المصريين إلا أن يثبتوا أنهم يستحقون الديمقراطية, وذلك بأن يسطروا فصلا جديدا من فصول الحضارة, مع الأخذ في الاعتبار أن قوة القيادة المصرية, وقوة المفاوض المصري في الخارج بصفة عامة تنبع من تماسك والتفاف الداخل, وهو الأمر الذي يحتم بدء صفحة جديدة من العمل الجماعي, وإيثار المصلحة العليا للوطن علي حساب المصالح الآنية أو الفردية, فمن يعولون علي انهيار الأوضاع أري أنهم يغردون خارج السرب, ومن يتصورون أن مصر يمكن أن تشقي فهم يعيشون وهما غير محسوب, فلتكن مصر القوية هي الهدف, وليكن رخاء المواطن هو المسعي الذي نعمل من أجله جميعا, وأعتقد أن رصيد مصر يسمح بما فيه الكفاية أن ننفتح علي العالم, دون الالتفات لأي مهاترات أو معوقات, وكفانا ما ضاع من وقت, وما تكبدناه من خسائر علي مدي أكثر من عامين, كان يمكن خلالها أن نحقق طفرة كبيرة علي كل المستويات, وحين ذلك سوف نجد لدينا ما نصدره, أو ما يحتاجه الآخرون, وحين ذلك أيضا سوف يرفع لنا العالم قبعة الاحترام والتبجيل, أما إذا فقدنا احترامنا في الداخل, فبالتأكيد لن نجده في الخارج, ومن هنا يبدأ الطريق.



وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلي أن مصر سوف تظل تنظر إلي محيطها العربي علي أنه المحيط الأولي بالرعاية والاهتمام, مهما أبدي البعض من صغائر أو نقائص لا مبرر لها, فمصر هي التي كانت سباقة دائما إلي الإنقاذ والأخذ بزمام المبادرة, ومصر الدولة- وليس شخصا بعينه- هي التي كانت حاضرة في كل الأزمات, والأكثر من ذلك أنها حملت مشعل التنوير والتعليم والتثقيف وقت أن كان الجهل حالة سائدة, والفقر حالة طبيعية, وسوف تظل كذلك دون الالتفات إلي استفزازات من هنا أو منغصات من هناك, لأن ذلك هو دور الكبير, وبالتأكيد سوف نغضب حينما نكتشف أن هناك من أراد بمصر سوءا في محافل إقليمية, إلا أننا أيضا سوف نظل نكن التقدير والاحترام لقيادات حكيمة بالمنطقة حالت دون ذلك, وذلك بحكم خبرة هذه القيادات في الحكم والحياة علي السواء, والأمر حينما يتعلق بأولاد أو مراهقين فنحن نضعه في حجمه الطبيعي دون استفزاز, أو حتي دون تعقيب, فهي سحابة صيف عابرة سوف تمر بالتأكيد, أو هي نزوة مختلين, الزمن كفيل بتقويمهم وتهذيبهم, لأن الأمر يتعلق بمصر أيها المغيبون الصغار.

علي أي حال.. مصر الآن تخرج من عنق الزجاجة بخطي ثابتة وواثقة, ومن خلال منظومة عمل أراها مدروسة إلي حد كبير, ومترامية الأطراف إلي حد أكبر, بدءا بأفريقيا, ومرورا بآسيا, وليس انتهاء بأمريكا اللاتينية, هذه المنظومة تستهدف في المقام الأول المواطن البسيط, من خلال التركيز علي البعدين الاقتصادي والاجتماعي, اللذين هما لب المشكلة المتفاقمة والمتوارثة منذ سنوات طويلة, ولئن كانت هناك أزمات علي الصعيد الداخلي, سواء مع القوي المستحدثة بعد الثورة, أو مع بقايا النظام السابق, أو حتي أزمات بناء ثقة مع رجال الأعمال, فأعتقد أنه قد آن الأوان للتعامل مع هذه القضايا بشفافية ووضوح, من خلال حوارات جادة تأخذ في الاعتبار المصلحة العامة, قبل أي شيء آخر, مع الأخذ في الاعتبار أن صناديق الاقتراع قد أصبحت حجر الأساس في بناء المؤسسات, وليس أي شيء آخر أيضا, فلم يعد للمليونيات أو دعوات التمرد مجال في بناء مصر الجديدة, بعد أن أصبحت هناك قنوات شرعية يمكن الاحتكام إليها, ومن هنا فإن الاستقرار, والهدوء, وعودة الأمن; يجب أن تكون هدفا رئيسيا في هذه المرحلة, إذا أردنا تحقيق الهدف الأكبر, وهو النهضة, التي سبقتنا إليها بلدان كانت في طي النسيان, وليتها تكون علي الطريقة البرازيلية.

نقلاً عن "الأهرام المصرية".