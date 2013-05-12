إنشاء ‏44‏ مدينة جديدة ‏في مختلف المحافظات المصرية

انتهت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان‏ من إعداد المخطط التفصيلي لتنفيذ ‏44‏ مدينة جديدة في جميع محافظات وأقاليم الجمهورية‏,‏ وذلك في إطار المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية‏.‏



وأوضح المهندس نبيل عباس، النائب الأول لرئيس الهيئة، في تصريحات لصحيفة "الأهرام"، أن الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية, وافق على خطة إنشاء هذه المدن والتي سيتم تنفيذها وإدارتها وتوصيل المرافق لها حتى عام2017، على أن يتم الانتهاء منها واكتمال نموها في2052, مشيراً إلى أن متوسط مساحة كردون كل مدينة يصل إلى نحو 23 ألف فدان.

وأضاف أنه تم اختيار مدينتين لبدء تنفيذ هذا المخطط, وهما الفيروز التي تقع شرقي بورسعيد, وتم اعتماد الكردون الخاص بها بمساحة 30 ألف فدان, والعلمين الجديدة, وقد انتهت القوات المسلحة من إزالة الألغام من نحو ثلث مساحتها التي من المنتظر أن تصل إلى 88 ألف فدان, وستكون أكبر مدينة بين تلك المدن.

وأشار إلى أن تنفيذ هذه المدن سيتم باستخدام نظام العمارة الخضراء, وسيتم التركيز على استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة في الإنارة وتسخين ومعالجة المياه والصرف الصحي, وإعادة استخدامها في الري وإعادة تدوير المخلفات.

وقال إنه سيتم استخدام عوائد المشروعات التي تتم بالمشاركة بين هيئة المجتمعات العمرانية والقطاع الخاص, في تنفيذ هذه المدن لتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة, كما سيتم إشراك القطاع الخاص عن طريق كونسرتيوم, يضم مجموعة من المستثمرين, في جميع الأنشطة الصناعية والتجارية والزراعية والعقارية, لتنمية هذه المدن من خلال منحهم الأراضي بشروط ميسرة لإقامة مشروعات جديدة عليها.