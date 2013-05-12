"الجنايات" تستكمل محاكمة نجلي مبارك بتهمة إهدار المال العام

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقد بأكاديمية الشرطة، الأحد، محاكمة علاء وجمال نجلي الرئيس السابق حسني مبارك و7 مسؤولين آخرين بمجلس إدارة البنك الوطني اليوم، في قضية "التلاعب بالبورصة" المتهمين فيها بإهدار المال العام وإلحاق خسائر كبيرة بالاقتصاد المصري وتدمير الجهاز المصرفي بالبلاد. بحسب صحيفة "اليوم السابع".

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح، ومن المقرر أن تستمع المحكمة إلى أقوال أشرف الشرقاوي مدير هيئة الرقابة المالية.

وشهدت المحكمة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، حراسة أمنية مشددة وتم منع تصوير وقائع الجلسة ومنع دخول المصورين الصحافيين قاعة المحاكمة.

وكانت المحكمة قد استمعت في الجلسة السابقة إلى أقوال محمد مبروك محمد، المشرف بالهيئة العامة للرقابة المالية، وأخبرته بأن الدفاع قدم مذكرة بشأن فحص قضية الصفقة التي تمت في عملية بيع البنك الوطني، وأنها تحوي توقيعه والمستشار خالد النشار، وأكد أنها مجرد تقرير مبدئي "جرافت"، وليست التقرير النهائي الذي قدمته الهيئة للنيابة العامة، أما المذكرة الأصلية التي تضمنت التقرير النهائي فمكونة من 26 صفحة، وقدم للمحكمة صورة منها.