الظواهري: لا توجد أي خلية للقاعدة بمصر والمعلومات مغلوطة

قرر المستشار هشام القرموطي حبس اثنين من أعضاء خلية تنظيم القاعدة بمصرهما محمد عبدالحليم حميدة ومحمد مصطفى بيومي 15 يوما على ذمة القضية وقرر المحامي العام أيضا إلزام ثالث أعضاء الخلية مسكنه وهو عمرو عقيدة لحين انتهاء التحقيقات، وكانت السلطات المصرية قد أعلنت ظهر السبت 10 مايو عن ضبط خلية إرهابية تنتمي فكريا وحركيا لتنظيم القاعدة العالمي.



ومن جانبه أكد الشيخ محمد الظواهري شقيق زعيم تنظيم القاعدة ايمن الظواهري "أن الخلية التي أعلن عنها وزير الداخلية وتنتمي للقاعدة ليست إلا محاولة جديدة من "أمن الدولة"، "جهاز الأمن الوطني" حاليا، للعودة الى ممارساتهم القديمة، ومحاولة لتبرير وجودهم ودورهم المشبوه في التنكيل بالإسلاميين وإرهابهم خاصة بعد تظاهرات التيار السلفي ضد الجهاز خلال الأسابيع الماضية للمطالبة بإصلاحه.

وقال الظواهري في تعليقه لـ"العربية نت" عن إعلان وزارة الداخلية ضبط خلية ارهابية تنتمي لتنظيم القاعدة "لا يوجد أي حقيقة فيما قاله الوزير، نحن نريد كشف الحقيقة كاملة وليس مجرد اعلان عن ضبط خلية إرهابية كما زعم الوزير".

وأعلن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أنه لا توجد أي تنظيمات إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة في مصر، وأن ما تم ضبطه والكشف عنه بشأن الخلية الإرهابية هم مجرد تابعين لتلك التنظيمات يوصفون بالخلايا الناشطة ومهمتهم إتمام التنفيذ سواء عن طريق العمليات الانتحارية أو غيرها.

وتعليقا على ذلك رأى محمد الظواهري "أن هذا الكلام مبعث للتناقض فكيف يتم الزعم بأن هذه الخلية تابعة للقاعدة ثم يتم النفي في نفس الإعلان عن عدم وجود خلايا".

وكشف الوزير في مؤتمر صحافي عقده السبت 10 مايو/أيار، عن أن قطاع الأمن الوطني بالوزارة تمكن من ضبط إحدى الخلايا الإرهابية كانت تستهدف إحدى السفارات الأجنبية، ورفض الوزير تسميتها أو الإعلان عنها- كما تستهدف أيضا بعض المنشآت الحيوية من خلال تنفيذ عمليات إرهابية مسؤول عن تنفيذها ثلاثة مصريين هم عمرو محمد أبو العلا عقيده، ومحمد حميدة صالح، ومحمد مصطفى إبراهيم بيومي.

وأوضح أنه تمت إحالة المتهمين إلى نيابة أمن الدولة العليا التي صرحت بضبط المتهمين عقب عرض المعلومات الأمنية عليهم.

وأكد الوزير أنه تم ضبط 10 كيلو غرامات من نترات الألومونيوم التي تستخدم في تصنيع المتفجرات وجهاز حاسب آلي مخزن عليه معلومات هامة وأساليب تصنيع العبوات الناسفة، بالإضافة إلى نموذج لطائرة صغيرة عبارة عن لعبة أطفال وكيفية استخدامها في العمليات الإرهابية، وعدد من المعلومات الهامة حول تنظيم القاعدة في بلاد المغرب والأشخاص التابعين له.

وأضاف "أن الخلية الإرهابية تابعة لشخص يدعى داود الأسدي كردي الجنسية مسؤول تنظيم القاعدة في دول شرق آسيا، وأن الأخير كان على اتصال ببعض المتورطين في خلية مدينة نصر التي سبق ضبطها، والذين كانوا قد اختاروا الإرهابي محمد مصطفى بيومي لتنفيذ عمليتهم الإرهابية في إحدى السفارات.

وأضاف الوزير أن المتهمين من الجهاديين وأن عملية ضبطهم جاءت بعد توافر معلومات عنهم منذ فترة وتم التعامل معها أمنيا حتى تم التأكد منها واستئذان النيابة لضبطهم.

وقال محمد الظواهري عضو السلفية الجهادية إن "الأشخاص المعلن عن أسمائهم في الخلية المضبوطة لا علم لنا بهم ولا نعرفهم، وأن هذه القضية ليست إلا تبريرا لعودة التاريخ الأسود لجهاز أمن الدولة خاصة بعد سلسلة التظاهرات التي خرجت ضدهم مؤخرا".

وأكد الظواهري أنه يطلب فقط عرض الحقائق كاملة دون إخفاء وما قيل اليوم عن هذه الخلية قيل مئات المرات في مئات القضايا التي تم تلفيقها لنشطاء إسلاميين.