إميل أمين: زيارة تواضروس للفاتيكان دينية وليست سياسية

قال إميل أمين، مدير مركز الحقيقة للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الكاريزما الشخصية للبابا تواضروس الثاني، هي التي لعبت الدور الأبرز في زيارته للفاتيكان.

وأضاف "أمين"، خلال استضافته ببرنامج الحدث المصري، الذي يقدمه الإعلامي محمود الورواري عبر قناة "العربية الحدث" مساء السبت، أن الزيارة دينية روحية بامتياز، وليست لها أهداف سياسية، مؤكداً أن شخصية البابا تصالحية تناسب الوقت الحالي، مشدداً على ضرورة الاهتمام بالبعد السياسي في جوهر وكينونة الفاتيكان.

وأشار مدير مركز الحقيقة للدراسات السياسية والاستراتيجية، إلى أن البابا هو رئيس دولة ذات كيان خاص روحي، مشدداً على أن الزيارة لا تهدف لعرض مشاكل الأقباط بالخارج لكنها للتقارب بين الكنيستين الأرثوذوكسية والكاثوليكية.

وتابع: "بلا شك.. زيارة البابا تشعر بابا الفاتيكان بالنفس المصري، هو يرى في شخصه مصر"، وفيما يتعلق بأعداد المسيحيين بمصر، قال:"لا أتوقف عند العدد لكن أتوقف عند حقوق المواطنة لبناء مصر المدنية الديمقراطية، ومسألة الأعداد خلافية، وربما تقتضي نوعاً من الشفافية".

واختتم حواره مع الإعلامي محمود الورواري، بقوله "نحن أمام عقلية محترمة - البابا - يقوم بنشاط تفقدي للرعايا".

