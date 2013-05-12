النائب العام المصري يبحث مع نظيره القطري استرداد الأموال

وصل إلى القاهرة النائب العام القطري، علي بن المري، في زيارة لمصر تستغرق عدة أيام، وكان في استقباله لدى وصوله القاهرة النائب العام المستشار، طلعت عبدالله إبراهيم، ومن المقرر أن يتم بحث سبل استرداد الأموال المهربة بالخارج في بريطانيا وسويسرا، والدعم الذى يمكن أن يقدمه للحكومة المصرية لتسهيل عملية استرجاع الأموال المهربة بالخارج، حسبما ذكرت جريدة "الأهرام".

كان النائب العام طلعت عبدالله قد قام بزيارة لدولة قطر وقع خلالها اتفاقية تعاون بين الدولتين في المجال القضائي، كما طلب من النائب العام القطري على بن المري مساعدة مصر في استرداد أموالها باعتباره ممثل الأمم المتحدة لمساعدة الدول على استرداد أموالها.