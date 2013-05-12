جهات عليا تحقق في اختراق الطوق الأمني حول مبارك

أكد مدير تحرير صحيفة "الوطن" المصرية، محمد البرغوتي، الأحد 12 مايو/أيار، لـ"العربية" أن جهات أمنية عليا تحقق في عملية الاختراق التي قام بها صحافي الجريدة، محمد الشيخ، للحصار الأمني المفروض على الرئيس السابق حسني مبارك، الثلاثاء، وإجراء مقابلة خاصة مع مبارك والتقاط صور خاصة له.

وقال البرغوتي: "نحن واثقون ومتأكدون مما نشرناه على لسان مبارك"، مشيراً إلى أن الصحيفة لم تنقل تصريحات سابقة على لسان محامي مبارك، فريد الديب، كما زعم الأخير.

وكان الديب قد كذّب لوسائل إعلام دولية انفراد الصحيفة بمقابلة مبارك، ونفاه جملة وتفصيلا. وأكد البرغوتي أن الجهات الأمنية لم تتعاون مع الصحيفة على الإطلاق في الاختراق، موضحا "أننا استخدمنا علاقة ما وثغرة ما"، رافضا الكشف عن تفاصيل ما حدث.

وأوضح أن "ما حدث كان مجازفة نسبة نجاحها ضئيلة للغاية، ولكنها أثمرت في النهاية". وذكر أن من "حق وسائل الإعلام أن تحصل على سبق صحافي سواء معلومات أو صور".

وشدد على أن "إدارة الصحيفة استغلت حالة الترهل الأمني التي تلي دائما عمليات تشديد الرقابة".

ثغرة أمنية

ومن جانبه، قال الصحافي الذي انفرد بحديث خاص مع مبارك، الشيخ، لـ "العربية" إن "الديب غاضب بسبب التصريحات التي أدلى بها مبارك لي، والصور التي التقطتها في طائرته".

وقال إن ما حققه هو "انفراد لم تستطع أي مؤسسة إعلامية تنفيذه بعد خروج مبارك من جلسة محاكمته، السبت".

وأضاف الشيخ أنه تجاوز الكثير من الحواجز، وتواجد في أماكن لم يكن مسموح له بدخولها. وأكد أنه يملك أيضا تسجيلا صوتيا للمقابلة، ومزيدا من الصور للطاقم المرافق للرئيس، وأخرى لمبارك وهو يغادر قاعة المحكمة.

وذكر الصحافي أن مبارك أبدى حزنه في المقابلة من طائرة الإسعاف التي أقلته إلى قاعة المحكمة، وقال إنها لا تليق به.

وحول كيفية اختراقه للحاجز الأمني المحيط بمبارك، ذكر الشيخ أنه تم وضع خطة مسبقة بالاتفاق مع رئيس التحرير مجدي الجلاد وعدد من قيادات التحرير في الصحيفة، مؤكدا أنه فاجأ الرئيس السابق.