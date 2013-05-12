داعية سلفي: جهاز أمن الدولة عاد لسابق عهده

قال الشيخ مرجان سالم، الداعية السلفي الجهادي، إن جهاز أمن الدولة عاد لسابق عهده، وأضاف "سالم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمود الورواري ببرنامج الحدث المصري الذي يعرض على قناة "العربية الحدث"، مساء السبت، أن النظام القديم يعود من جديد، قائلاً: "لن نسكت ولن يتوقع أحد ردة الفعل، لأننا قمنا بالثورة من أجل الحرية".

وطالب الداعية السلفي الجهادي، بضرورة أن يحكم الدولة رئيس الجمهورية لا أمن الدولة، حتى لا نعود لسابق عهدنا، على حد قوله، وتابع: "أخاف على مصر من الدخول في نفق مظلم لا يعلم مداه إلا الله".

وقامت بعض القوى الإسلامية بتظاهرات سابقة، أمام مقر الأمن الوطني البديل الجديد لأمن الدولة السابق، بداعي مضايقات يتعرضون لها من خلال اتصالات هاتفية من قبل ضباط بقطاع الأمن الوطني.