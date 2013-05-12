وكيل الأمن الأسبق: تنظيم القاعدة يعيد ترتيب نفسه في مصر

قال اللواء فؤاد علام، وكيل جهاز أمن الدولة الأسبق، إنه خلال الأشهر القليلة الماضية ظهر عدد من الوقائع يشير لوجود مجموعة جديدة تطلق على نفسها "القاعدة" تمتلك من القدرات المالية والفنية ما يمكنها بالقيام بما كانت تقوم به القاعدة قديماً، وإن الدليل هو ما حدث بخليتي سيناء ومدينة نصر حيث تبين أنهما على تواصل مع أفغانستان وإيران.

وأضاف "علام"، خلال استضافته ببرنامج الحدث المصري الذي يقدمه الإعلامي محمود الورواري عبر قناة "العربية الحدث" مساء السبت، أنه يتم تزويد هؤلاء الأشخاص بكافة المعلومات المتطلبة لعمل المتفجرات، مشدداً على أن مصر مستهدفة من أجهزة ومنظمات أمن دول أخرى ومنها إيران، على حد قوله.

وتابع: "إذا ثبت وجود اتصال بين هؤلاء الأشخاص بأناس بإيران على علاقة بدولة إيران سيكون أمراً خطيراً جداً، ولو نجحوا في مخططهم باستهداف سفارات أجنبية سيكون الأمر ليس بالسهل"، وأشار وكيل جهاز أمن الدولة الأسبق إلى أن تنظيم القاعدة يعيد تنظيم نفسه من جديد في مصر، وأنه مع الحوار مع المتطرفين لكن يجب ضبطهم حال تورطهم في عمليات إرهابية.

واستطرد الوكيل السابق لأمن الدولة "أول مشاركة للأمن الوطني لضبط المواطنين هي واقعة خلية اليوم، وكل ما أثير من قبل هو كذب وافتراء بما فيها خلية مدينة نصر، ولا يجرؤ أحد الآن على الخروج عن القانون".