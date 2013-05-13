استئناف جلسات محاكمته أحمد دومة بالتجمع الخامس

من المقرر أن تستأنف محكمة جنح التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، الاثنين 13 مايو/أيار، ثاني جلسات محاكمة الناشط السياسي أحمد دومة بتهمة إهانة الرئيس وإذاعته عمداً أخباراً وشائعات كاذبة في برنامج تلفزيوني، بحسب صحيفة "اليوم السابع".



كان المستشار "عمر مكرم عواد"، رئيس محكمة جنح أول طنطا، قد قرر يوم الأحد الماضي إحالة الناشط السياسي أحمد دومة إلى دائرة أخرى مع استمرار حبسه.

وفي الشأن ذاته ، قام أعضاء حركة 6 أبريل الجبهة الديمقراطية المعتصمون أمام قصر الاتحادية صباح اليوم الاثنين بنقل الاعتصام إلى أمام محكمة التجمع الخامس، للتضامن مع أحمد دومة، وعبدالرحمن محسن "مانو".

وأكد أعضاء الحركة في تصريح لـ"اليوم السابع" أنهم سيحددون العودة للاعتصام أمام قصر الاتحادية بعد نظر جلسة قضية عبدالرحمن محسن "مانو" غداً الثلاثاء.

