"الداخلية" تنفي إدلاء مبارك بحوار صحافي أثناء محاكمته

نفى اللواء عبدالفتاح عثمان، مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية، ما نشرته صحيفة "الوطن" المصرية حول اختراق المنطقة المحظورة حول الرئيس السابق محمد حسني مبارك أثناء حضوره جلسة إعادة محاكمته أمس الأحد، واقتحام الإجراءات الأمنية المشددة، والتسلل إلى داخل الطائرة الهليكوبتر الطبية التي أقلت مبارك من محبسه بسجن طرة إلى مقر المحاكمة بأكاديمية الشرطة، وإجراء حوار معه.

وقال عثمان إن ما تم نشره يجافي الحقيقة، وأكد استحالة الاقتراب من الدائرة الأولى أو حتى الثانية لتأمين طائرة الرئيس السابق، خصوصاً في ظل الظروف الأمنية لمحاكمته.

وأوضح أن كل الجهات المعنية أكدت له عدم حدوث الواقعة، كما أن العقيد طيار قائد طائرة الرئيس السابق نفى الواقعة تماماً، بحسب ما أوردت "بوابة الأهرام".

وأشار إلى أن الطائرة يتم تأمينها بطاقم من القوات المسلحة، وطاقم الحراسة، بالإضافة إلى طاقم من وزارة الداخلية لتأمينها أثناء وجودها على الأرض، وذلك بخلاف الطاقم الطبي المرافق للرئيس السابق.

وأكد أنه غير مسموح لأي فرد غير المصرّح لهم الاقتراب من الطائرة أو الرئيس السابق، وأضاف أنه لم تتم إحالة أي من أفراد طاقم الحراسة للتحقيق.