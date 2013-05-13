العشيري: نبذل جهوداً كبيرة لنقل جثامين المصريين للقاهرة

قال السفير علي العشيري، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج، إنهم فور تلقيهم خبر الحادث بمصرع 4 مصريين بباريس، تحركت الخارجية المصرية منذ اللحظة الأولى لنقل الجثامين لمصر.

وأضاف "العشيري"، خلال استضافته ببرنامج الحدث المصري الذي يقدمه الإعلامي محمود الورواري، عبر قناة "العربية الحدث"، مساء الأحد، أنه منذ اليوم الأول كانت المشكلة الأساسية التي واجهت الخارجية المصرية هي تحديد هوية الضحايا، مشيراً إلى أن الخارجية كانت تعمل على أكثر من بديل في وقت واحد؛ لسرعة ترحيل جثث الضحايا لمصر.

وشدد مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج، على أن الخارجية المصرية لم تعلم بوجود شقيق للمتوفى "عادل" يقيم بفرنسا، مشيرًا إلى أنه كانت هناك ضغوط تمارس على القنصل المصري بفرنسا لعدم شحن جثث الضحايا إلا مجمعة، لكن وزير الخارجية رفض ذلك بشدة، وتم شحن الثلاثة جثامين على نفقة الدولة.

وتابع: "السلطات الفرنسية لديها كل الحق للتأكد من هوية الجثامين قبل شحنها لمصر منعًا لوقوع مشاكل في المستقبل، ولم يكن لدينا معلومات عن القتلى المصريين بباريس، وأقول للحاجة نفيسة - والدة المتوفي عادل - جثة عادل ستعود قريباً، لكن ما وصلنا له هو أقصى ما سمح به القانون الفرنسي".

مجلس المصريين بالخارج

قال السفير علي العشيري، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج، إن رئاسة الجمهورية تلقت حتى الآن مئات من الطلبات للترشح للمجلس الاستشاري لمصريين بالخارج من دول العالم.

وأضاف "العشيري"، خلال استضافته ببرنامج الحدث المصري الذي يقدمه الإعلامي محمود الورواري، عبر قناة "العربية الحدث"، مساء الأحد، أنه تم وضع مجموعة من المعايير والضوابط لتشكيل المجلس الاستشاري لشؤون المصريين بالخارج.

وتابع: "توجد بيننا وبين السعودية حلقات متميزة على كافة المستويات، وتلقينا إشادة من خادم الحرمين الشريفين حول توفيق أوضاع العمالة المصرية بالسعودية خلال زيارتنا الأخيرة، ونجحنا في تقليص عدد المسجونين المصريين بالسعودية إلى 11 شخصا على ذمة قضايا أمنية"، مشيدًا بالجانب السعودي الذي أبلغ الخارجية بزيادة المدارس من 7 إلى 17 مدرسة لتعليم المناهج المصرية حيث توجد أكبر جالية مصري والبالغ عددها مليون ونصف مصري.

