دفاع البلاك بلوك يتهم الأمن بانتهاك حرمة منازلهم

اتهم محمد محمود، أحد المحامين في قضية البلاك بلوك، أجهزة الأمن المصرية بانتهاك حرمات بيوت المتهمين، معتبراً أن هؤلاء المتهمين هم ضحايا وليسوا مجرمين.

جاء ذلك خلال مؤتمر نظمته جبهة الدفاع عن متظاهري مصر بنقابة الصحافيين, للتضامن مع كل من "معتقلي محكمة التجمع الخامس" و"متهمي قضية البلاك بلوك".

وعرضت الجبهة صور المعتقلين, وقام أهالي المعتقلين برفع العديد من اللافتات المكتوب عليها العديد من العبارات التي تندد بسياسات الداخلية وأجهزة الأمن.

وشهدت مصر مؤخراً ظهور ما يسمى بجماعة البلاك بلوك، والتي ظهرت من رحم الأحداث السياسية في الشارع المصري، وهي مناهضة لسياسة الدولة، وألقت السلطات الأمنية في مصر القبض على عدد منهم في مختلف المحافظات، بداعي تكدير الأمن العام، وتعريض المنشآت العامة للخطر.