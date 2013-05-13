شاب يتنكر في زيّ فتاة ويتم التحرش به في مصر

تجربة مثيرة من نوعها وجديدة في الوقت نفسه وقعت أحد شوارع القاهرة، وذلك بعد قيام أحد الشبان بارتداء زيّ فتاة وينزل ويتجول في شوارع القاهرة ليعرف مدى الخطورة التي تتعرض لها الفتيات من تحرّش ومضايقات من بعض الشباب والرجال.

وبالفعل حدث ما يقع مع أي فتاة تسير في شوارع القاهرة، حيث قام البعض بالتحرش لفظياً بالشاب الذي يرتدي زيّ الفتاة، ومنهم من تعقّب الشاب المتنكّر بهيئة فتاة بسيارته وطالبه بالدخول في السيارة، سواء في المرتين بالحجاب أو بدون الحجاب.

وقال الشاب وليد، الذي تقمّص شخصية الفتاة، إن كل الفتيات حالياً تُصاب بالهلع وهي تسير بالشوارع نتيجة التحرش، مشيراً إلى أن الأمر تتطلب مجهوداً كبيراً للقيام بهذه المهمة.

وفي هذا الصدد أعلن المركز المصري لحقوق المرأة في وقت سابق عن انطلاق المرحلة الرابعة من حملة "شارع آمن للجميع" لمناهضة التحرّش الجنسي، والتي بدأها المركز منذ ثماني سنوات.

وجاءت تلك الخطوة بعد استفحال ظاهرة التحرش في أماكن مختلفة في مصر، لاسيما بعد حدوث حالات تحرّش أثناء التظاهرات التي وقعت مؤخراً في القاهرة، فضلاً عن حدوثها في داخل الجامعات المصرية.

وسبق أن أعلنت النيابة الإدارية عن التحقيق في 5600 حالة تحرش جنسي خلال عامي 2011 و2012، كان أغلبها في وزارة التربية والتعليم.