عائلة مصري متوفى بباريس: حياة ابننا رخيصة لدى الخارجية

قالت الحاجة نفيسة، والدة المتوفى عادل فتحي البالغة من العمر 68 عاما، إنها تريد فقط جثة نجلها ليدفن بمصر، متسائلة: "لو اللي مات كان ابن محمد مرسي هل سيرضى بأن يوضع ابنه في ثلاجة الموتى؟ ده حرام ولا حلال.. ولا علشان احنا غلابة وفقراء وملناش ضهر يتعمل فينا كده".

وأضاف البحراوي فتحي حسين، شقيق المتوفى "عادل فتحي" إثر حريق شقة بباريس، خلال استضافته ببرنامج الحدث المصري الذي يقدمه الإعلامي محمود الورواري، عبر قناة "العربية الحدث"، مساء الأحد، أن حياة المصريين أصبحت رخيصة لدى الخارجية المصريةً، موجهاً رسالة لرئيس الجمهورية:" مش ده زي ابنك، إزاي ترضى أن يكون داخل ثلاجة الموتى بباريس قرابة 43 يوما".

ودخلت والدة المتوفي في حالة من البكاء.. حسرة على نجلها الذي كان يعولها، مؤكدة أنها لم تزق طعم النوم طوال الـ43 يوما الماضية، مشيرة إلى أن الرئيس محمد مرسي لم يتصل بأهالي الضحايا ولم يطمأن عليهم، مطالبة "مرسي" بسرعة التدخل لنقل جثمان نجلها إلى وطنه.

وتابع شقيق المتوفى: "لماذا لم تعجل السفارة المصرية بترحيل الجثث لمصر؟، واختتمت والدة المتوفي بحادث حريق شقة بباريس، والتي راح ضحيتها 4 مصريين، خلال حوارها مع الإعلامي محمود الورواري، قائلة: "عاوزة ابني يدفن جنبي، وأريد تحرك سريع من السفير المصري بفرنسا، عاوزين نوع من الرحمة بين الناس".

نظيم 6 أبريل بباريس

من جهته قال أشرف المحلاوي، مسؤول تنظيم 6 أبريل بباريس، إن القنصلية المصرية تابعت الحدث بعد ثلاثة أسابيع.



وأضاف "المحلاوي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحدث المصري مع الإعلامي محمود الورواري عبر قناة "العربية الحدث"، مساء الأحد، أن هناك تقاعسا واضحا من القنصلية المصرية بفرنسا.

جاء ذلك على خلفية حادث الحريق الذي شب في شقة سكنية في إحدى ضواحي العاصمة الفرنسية، ونتج عنه مصرع أربعة مواطنين مصريين وإصابة آخر.