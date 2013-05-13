مكي: الدولة تدار بعشوائية وخلافات بين الجماعة والرئيس

أكد المستشار أحمد مكي - وزير العدل السابق - أنه استقال من الوزارة لأنه فشل سياسياً، وأغضب السلطة التي خرج مؤيدوها للمطالبة بإقالته، والمعارضة التي غضبت من بعض تصريحاته وقراراته، مشيرا إلى أن الخلاف ليس معه فقط، ولكن بين الجماعة والرئيس، مؤكداً أن هناك عشوائية في القرارات داخل الدولة.

وأضاف مكي - خلال استضافته في برنامج "جملة مفيدة" على قناة " أم بي سي مصر" أمس الأحد - وفيت باستقلال القضاء، فما من شكوى وردت إليّ وكان يتعين تحقيقها إلا وأمرت بالتحقيق فيها، ولكني فشلت كسياسي، واعترافي بذلك ليسا عيباً، لأن القاضي لا يصح أن يخرج عن ثوبه، القاضي يقول ما يعتقد أنه صواب، ولكن السلطة تحاول أن تستعمل القضاة كأداة من أدواتها".

وقال المستشار أحمد مكي - وزير العدل السابق - إن أعضاء جماعة الإخوان المسلمين ليسوا كلهم على رجل واحد، وإنما تدب الخلافات داخل الجماعة، نتيجة لوجود وجهات نظر متعددة، مؤكداً أن هناك غياباً واضحاً لخطط إدارة الدولة.

وأضاف مكي "أحيانا تقوم الخلافات حتى بين من يتولون المسؤولية من جماعة الإخوان، وبين من يراقبون ويتابعون، أي أن الخلاف ليس معي وفقط، ولكن بين الجماعة والرئيس، والجماعة بعضها وبعض، لا هم شياطين ولا هم ملائكة، ولا هم على قلب رجل واحد.

واعتبر المستشار مكي أن قانون السلطة القضائية الذي يقضي بتخفيض سن معاش القضاة إلى 60 عاماً اجتهاد خاطئ، وتوقع أنه لن يمر حتى بعد خروج مكي من الوزارة.