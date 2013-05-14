غضب فني وثقافي يحاصر وزير ثقافة مصر ومطالبة بعزله

أقيم عصر أمس الاثنين داخل أكاديمية الفنون مؤتمراً ضم عددا كبيرا من المثقفين وأساتذة الأكاديمية والفنانين من أجل المطالبة بعزل وزير الثقافة المصري علاء عبد العزيز، الذي وقع عليه الاختيار في التعديل الوزاري الأخير، من منصبه.

وبدأ المؤتمر الذي حضرته "العربية.نت" ببيان ألقاه رئيس الأكاديمية الدكتور سامح مهران، الذي طالب بعزل الوزير من منصبه والتحقيق فيما طاله من فساد أو ما تحدث الوزير عنه حينما تولى المسؤولية. بينما كان لجبهة الإبداع، التي تأسست العام الماضي وتضم تحت مظلتها معظم الفنانين المصريين وغالبية الكيانات الفنية، بيان آخر عبر منسقها العام عبد الجليل الشرنوبي، أوضح خلاله أن اختيار الوزير لا يرقى لمستوى التعليق ولا يستحق الرفض، كونه يدل على أن مصر أمام جماعة حاكمة لا تدرك حجم الوطن الذي تريد الاستيلاء عليه، ولا تعرف حجم الثقافة المصرية.

وكان وزير الثقافة الجديد قد تعرض للحصار بمنطقة وسط البلد بالقاهرة مساء الأحد عقب وقفة احتجاجية ضده بدار الأوبرا المصرية.

مطالب بالجملة



وصعد الفنان حسين فهمي إلى المنصة ليلقي كلمة الفنانين المصريين، التي أشار فيها إلى أنه تتلمذ على أيدي أساتذة كبار شغلوا منصب وزير الثقافة أمثال ثروت عكاشة ويوسف السباعي، مؤكدا أن كرسي الوزير في الوقت الحالي أهم ممن يجلس عليه الآن.

وأضاف فهمي أن مصر تمر بمرحلة انحطاط ثقافي واجتماعي وتعليمي، وأن هناك مؤامرة من أجل تدمير القوى الناعمة للوطن وكذلك تدمير قواه الثقيلة، مطالبا الجميع بأن يقفوا معا يدا واحدة من أجل التغلب على ما يحدث.

مسيرات وحملة لسحب الثقة

وتم الإعلان خلال المؤتمر عن مسيرة تنطلق ظهر اليوم الثلاثاء من مركز الهناجر بدار الأوبرا المصرية من أجل المطالبة بعزل وزير الثقافة، إضافة إلى وجود مسيرة أخرى بالإسكندرية أمام مسرح بيرم التونسي، على أن يكون هناك بيان يتم توزيعه، للدعوة إلى جمع توقيعات من المثقفين للمطالبة بعزل الوزير. وكان الشاعر سيد حجاب قد قام بالتوقيع عليه، كما أكد الدكتور سامح مهران رئيس الأكاديمية في تصريحاته لـ "العربية.نت" أن الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي انضم إليهم أيضاً.