مجهولون يستوقفون سيارة شرطة ويضرمون النار بها

أضرم مجهولون النار في حافلة صغيرة تابعة لوزارة الداخلية المصرية في القاهرة، بعد أن استوقفوا قائدها بالإكراه واشتبكوا مع المجندين اللذين كانا بداخلها، حسب ما جاء في "بوابة الأهرام".

وأسفر الحادث الذي وقع في شارع محمد محمود عن إصابة أمين وفرد شرطة بإصابات مختلفة، وتم نقلهما إلى المستشفى لإسعافهما.

وتسبب الحادث في حالة من الذعر بين المارة نتيجة تصاعد أعمدة الدخان الكثيف من الحافلة التي أضرمت فيها النار.

وأمر مدير أمن القاهرة بتشكيل فريق بحث للقبض على الجناة بسرعة بعد أن أدلى المجني عليهم بأوصافهم التقريبية، وبإخطار النيابة للتحقيق.

