محمد غانم: هناك رغبة من المصريين بالرجوع لعصر مبارك

أوضح الدكتور محمد غانم رئيس قسم الطب النفسي بكلية الطب جامعة عين شمس، أن التفسيرات النفسية للمصريين بعد ثورة 25 يناير أصبح بها تسرع وتجرأ، مشيراً إلى أن المصريين بدلوا آراءهم تجاه مبارك بعد أكثر من عامين على الثورة، مبيناً أن الشعب المصري يعيش في حالة من اليأس العام والإحباط خاصة عقب ظهور مشكلة خطيرة بالمجتمع المصري وهي ترتيب الأولويات.

وأكد غانم، خلال حواره مع الإعلامي محمود الورواري في برنامج "الحدث المصري" أن هناك حالة من "الاستسهال لما نعرفه" مفسرا جملته قائلاً: "هناك رغبة من البعض للرجوع لعصر مبارك".

وحول اللقاءات الصحفية مع مبارك، قال غانم إن "مبارك خلال المقطع الذي أذاعته قناة "العربية" في 2011 كان لديه نوع من الإحساس بالذات وكأنه يملي شروطه، فلم يلق إقبالاً من الشعب لكنه عكس الواقع، أما الآن فحوار جريدة الوطن جاء عقب تعرض الرئيس المصري السابق للإهانة خلال محاكمته وسجنه الأمر الذي استعطف بعض المصريين".

وأشار غانم، إلى ضرورة المقارنة بين التاريخين، الأول وهو أبريل 2011 حيث كان هناك هدف واحد للشعب المصري وهو الإطاحة بمبارك، وحينما خرجت العربية بانفرادها اتهمت بأنها خرجت من الصف، لكن الآن تبعثرت الأهداف فتعددت، الأمر الذي جعل هناك مساحة لقبول قدر من الاختلاف، وهو ما حدث مع ما اعتبرته جريدة الوطن بالانفراد لحوارها مع مبارك أول أمس.