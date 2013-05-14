شعبولا: أوباما يتدخل فيما لا يعنيه.. ومصر خسارة فينا

عبر الفنان المصري شعبان عبد الرحيم عن استيائه من الوضع الأمني السيئ بالشارع المصري عقب الثورة، الأمر الذي أدى لحالة من الكساد والانهيار الاقتصادي، مؤكداً أن حالته المادية عقب الثورة تزداد سوءاً.

وأشار شعبان عبد الرحيم الشهير بـ"شعبولا" خلال حواره مع الإعلامي محمود الورواري ببرنامج الحدث المصري عبر شاشة "العربية الحدث"، مساء الاثنين، إلى أنه انتخب عمرو موسى خلال الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، مضيفاً "مصر خسارة فينا، ومصر أكبر من المصريين"، وقام بغناء جزء من أغنية "أنا بكره أوباما" وقال إن الرئيس الأميركي أوباما يتدخل فيما لا يعنيه".

وأوضح شعبولا أنه بالرغم من نقده للدكتور محمد البرادعي خلال إحدى أغنياته، قام الأخير بإرسال باقة من الورد له أثناء تواجده بالمستشفى خلال أزمته الصحية الأخيرة.

وقدم شعبولا ،خلال البرنامج، اعتذاره للبرادعي عما أورده بأغنيته بعنوان ميدان التحرير، وأنه سيقوم قريباً بغناء أغنية للبرادعي يعبر فيها عن اعتذاره عن هجائه له سابقاً، مؤكدا أن من أكثر الأغنيات قرباً لقلبه هي أغنيته الشهيرة "بكره إسرائيل".

وحول ما تردد عن إمكانية منع الجماعات الإسلامية للغناء، علق شعبان عبد الرحيم قائلاً: "لو الإسلاميون منعوني من الغناء سأتجه للأناشيد الدينية وحلقات الذكر، وسأغني حتى آخر نفس بحياتي، وأنا دلوقتي بحضر أغنية ضد بشار الأسد لدعم الشعب السوري".