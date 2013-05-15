تأجيل محاكمة قذاف الدم في القاهرة إلى 8 يونيو

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، الأربعاء 15 مايو/أيار، تأجيل نظر ثاني جلسات محاكمة أحمد قذاف الدم، منسق العلاقات المصرية الليبية السابق، باتهامات الشروع في القتل ومقاومة السلطات وحيازة أسلحة نارية من دون ترخيص، إلى جلسة 8 يونيو/حزيران، وذلك للاطلاع على أوراق القضية.

ووصل قذاف الدم إلى قاعة محكمة القاهرة الجديدة في حي التجمع الخامس بضواحي القاهرة، وسط حضور عدد كبير من أقاربه.

ويُحاكم قذاف الدم بتهمة حيازة أسلحة نارية، والشروع في قتل ضابط عمليات خاصة أثناء القبض عليه.

وجرى اعتقال أحمد قذاف الدم في ظل تفاهم بين النظامين المصري والليبي حول ضرورة تسليم العناصر المطلوبة من الأخير، خاصة المسؤولين السابقين المتعاونين مع نظام العقيد الراحل، معمر القذافي.

وتم اعتقال المسؤول الليبي السابق بموجب النشرة الصادرة من الإنتربول بناء على طلب السلطات الليبية استرداد قذاف الدم المتهم بارتكاب جرائم فساد مالي في ليبيا.

وقاوم قذاف الدم رجال الضبط القضائي، وأطلق أعيرة نارية في مواجهة اثنين من ضباط الشرطة، ما أدى إلى إصابة أحدهما.