إخلاء سبيل ابنة حمدين صباحي بكفالة في قضية نصب

تقرر الخميس 16 مايو/أيار إخلاء سبيل سلمى حمدين صباحي، ابنة المعارض المصري الشهير، بكفالة قدرها 200 ألف جنيه في قضية نصب عبر الإنترنت.

وكانت نيابة العجوزة، برئاسة المستشار أحمد رفعت، قد أمرت، أمس الأربعاء، بحبس الإعلامية سلمى صباحي، ابنة مؤسس "التيار الشعبي" حمدين صباحي، 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة النصب والاستيلاء على أموال عدد من المواطنين عبر شركة "جلوبال آد مارت" للتسويق الإلكتروني.

وأكدت سلمى في أقوالها أنها انضمت للشركة عن طريق الفنان حاتم فهمي بعدما ألحّ عليها للانضمام وإقناع اثنين من معارفها بذلك، مقابل الحصول على مبالغ مالية، وهو ما قامت به بالفعل وأقنعت زوجها ووالده بذلك.

وأضافت أمام النيابة أن البلاغات المقدمة هي حملة للتشهير ضدها وضد والدها السياسي المعروف، للنيل من سمعتهما والقضاء على مستقبله السياسي.

وذكرت مصادر قضائية، مساء الثلاثاء الماضي، أن النيابة قررت حجز سلمى لمدة ليلة حتى صباح الأربعاء لاستكمال التحقيق معها، وتم بالفعل التحفظ عليها في أحد أقسام الشرطة.

وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغات تشير إلى مشاركة ابنة المعارض في عملية نصب عبر شركة للتسويق الإلكتروني، واستمعت النيابة إلى أقوال 7 من المبلِّغين المجنى عليهم.