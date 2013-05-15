الأمن المصري يُوقف قافلة للحزب الإسلامي قرب رفح

أوقفت قوات الأمن المصرية قافلة الحزب الإسلامي، الذراع السياسية لتنظيم الجهاد، المتجهة إلى رفح، وذلك على بعد أمتار من مطلع كوبري السلام بمحافظة الإسماعيلية، وذلك فور وصول الأتوبيسات الثلاثة التي تحمل أعضاء الحزب الإسلامي وحركة ثوار مسلمون وحركة أمتنا، نقلاً عن صحيفة "اليوم السابع" المصرية، الأربعاء 15 مايو/أيار.

وطالب محمد أبوسمرة، الأمين العام للحزب الإسلامي، ضباط الأمن بضرورة السماح للأتوبيسات الثلاثة التي تنقل المشاركين في القافلة وعدم تعطيلها، مهدداً الضباط بعقد مؤتمر صحافي في موقع توقيف القافلة.

ونظَّم المشاركون في القافلة من أعضاء الحزب الإسلامي وأعضاء حركة أمتنا وحركة ثوار مسلمون وقفة احتجاجية رفضاً لإيقاف قوات الأمن للقافلة، مرددين هتافات: "تسقط تسقط إسرائيل.. تحيا تحيا فلسطين"، و"فلسطين إسلامية رغم أنف الصهيونية".