الباز: صحيفة الفجر أكثر جرأة وليست الأكثر انتهاكًا

قال الدكتور محمد الباز مستشار رئيس تحرير جريدة الفجر إن الصحيفة المصرية أكثر جرأة وليست الأكثر انتهاكًا.



وأضاف "الباز"، خلال مداخلة هاتفيه له مع الإعلامي محمود الورواري، عبر قناة العربية الحدث، مساء الثلاثاء، أن اللجنة التي قامت بعمل تقرير "الممارسة الصحفية" الذي أعده المجلس الأعلى للصحافة، غير علمية، واصفًا التقرير بأنه موجه بشكل كامل.



وتابع:" لو أن اللجنة والمجلس الأعلى للصحافة لديهما قدر من الشجاعة فعليهما تشكيل لجنة محايدة لا تتكون من قبل أساتذة منحازون لفصيل بعينه"، واصفاً اللجنة بـ "عسكري مرور يحمل دفتر يقيد فيه مخالفات".



قال الكاتب الصحفي محمد نجم، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، إن هناك قصد لاختيار أكاديميين لتقييم أداء الصحف منعًا للاختلاف بين الصحف حال اختيار لجنة تحكيم من الصحفيين.



وأشار نجم خلال حواره ببرنامج "الحدث المصري" إلى أن اتهام تقرير الممارسة الصحفية بعدم المهنية هو وجهة نظر.



وأكد نجم أن مجلس الشورى لم يتدخل نهائياً في عمل اللجنة، مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى للصحافة وفر الأمن الكافي لأعضاء اللجنة؛ منعًا للتأثير عليهم.