في الشارع الآن‏90‏ مليون تفسير لتصريحات السيسي نتيجة لمجانية التعليم‏.‏

< تكلفه الإصلاح الآن أرخص بكثير من البديل الثالث المروع.

< المظلوم الوحيد الآن هو مدير المطابع الأميرية.... لم يحصل علي أي ترضية أو منصب حتي الآن.

< واضح ان جولات شيخ الازهر تسبب وجعا للسلطة بدليل مايكتبه فريق التبرير والتفسير والتشنيع.

< هنيئا لقناة الجزيرة مباشر النقل الحصري لمؤتمر تنميه القناة وسط غيبوبة50 قناة مصرية.

< نجح الفريق السيسي في أسابيع في استعادة ما خسره المجلس العسكري في عامين.

< ما يفعله صناع الحياة في الحياة المصرية اهم بكثير مما تقدمه الأحزاب وآلاف الجمعيات التي كانت أهلية.

< علي دولة القانون ان تطبق علي أبو اسماعيل ماطبقته علي احمد ماهر لان منزل وزير الداخلية ليس أعظم حرمة من مدينة الانتاج والدستورية.

< تداول لبانة النظام السابق كمبرر للفشل الحالي يعني ان كل البرامج الانتخابية كانت استهزاء بالناخبين.

< تظل المعادلة السياسية مختلة مالم تحسب السفارة الأمريكية كأحد الأطراف الفاعلة.

< إذا كان التجمهر تهمة فنحنبحاجة لسجون تسع لكل المليونيات التي ابتكرها الاخوان وصبيانهم.

< الحب من طرف واحد مرض كالعلاقات بين القاهرة وطهران وأنقرة والدوحة.

< لو ان هناك نوبل للأمانة والمهنية والوطنية فسوف يحتكرها الدكتور مجدي يعقوب.

< بعضهم يتعامل مع الثورة علي أنها بقرة مقدسةلا يجوز الاقتراب منها وهم اول من ذبحها وأهدي لحومها لسادتهم في قطر وتل أبيب.

< في التعديل الوزاري كتب قنديل شهادات وفاه لثلاثةوزراء علي الأقل.

< في تبريره لواقعة شفيق أهان خالد يوسف مليون مصري ساقهم الاخوان كالغنم للتصويت لواحد ليس منهم.

< أحيانا ما يكون الغباء أخطر من العمالة بدليل ماحدث في دول الخريف العربي.

< لايمكن الثقة بحزب عاصري الليمون لاصابتهم بحموضة مزمنةولان سلوكهم مثل كيد النساء أي أقوي من الشيطان.

< أخشي علي البلد من الوطن الموازي بعد ان أصبحت المؤسسات الموازية لاتثير قلق المصريين.

< نحن إزاء تجربة حية للحربالعالمية الثالثة التي تعتمد عليالقصف بالاعلام والسيطرة بالعقول من خلال الوكلاء الذين تربوا في مراكز البحوث الدوليةكبديل عن القواعد العسكرية وحاملات الطائرات.

< لو تكلمت قاعة مؤتمرات مدينة نصر لفضحت مؤتمر تنمية القناة لانها سمعت نفس الكلام ألف مرة ومن نفس الأشخاص تقريبا.

< في الأوقات الحرجة لايوجد غالب ولا مغلوب بل الامه كلها مهزومة وتصبح في حالة انتظار لمن ينتشلها من مسلسل الإحباط والخوف ان يتم ذلك من مغامر أو عابر سبيل ووقتها يصبح المشــهد كالانتحار الجماعي.

< المشكلة ان الشارع اصبح مؤمنا ان النخبة أما فاسده أو مخترقة والشريف فيهم مستضعف لا يستطيع الاستمرار إلا برعاية شلته سواء في الداخل أو الخارج.

< في كل المعارك الكبري لا يخسر السياسيون إلا المناصب أو النفوذ, أما الشعوب فهي التي تموت بدليل عدم وجود اسم واحد من تجار الجثث السياسية بين الشهداء.

< لو عاد الزمان لأيام انتخابات الجولة الأولي بعد دروس الشهور الماضية ما وصل مرشحا الجوله الثانية للمنافسة وهذا درس أي انتخابات مقبلة لان قواعد اللعبه تغيرت واصبح الجمهور أكثر احترافا.

< اود ان اذكر ان الرئيس هو اول من استدعي الجيش لحماية الشعب في مدن القناة حتي لا يصبح الكيل بمكياليين هو سمة تلك الايام.

< المعني الوحيد للتعديل الوزاري ان حزب الحرية والعدالة يستعد للانتخابات علي الأرض بينما الآخرون يقاتلون علي تويتر وبالتوكيلات.

< واضح ان محمد سعد سيصبح عنوان مرحلتين فقبل يناير كان اللمبي وبعده تتح



*نقلاً عن "الأهرام" المصرية.