تغريم جيهان منصور 10 آلاف جنيه في قضية سبها للعريان

قضت إحدى محاكم الجنح المصرية اليوم الأربعاء بتغريم الإعلامية جيهان منصور 10 آلاف جنيه في دعوى السب والقذف المرفوعة ضدها من قبل الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة.

وكان العريان قد تقدم ببلاغ يتهم فيه منصور بسبه وقذفه علناً بعد أن وصفته بـ"الفاشي" في إحدى اللقاءات التليفزيونية، وتم إحالة البلاغ إلى محكمة الجنح التي قضت بحكمها اليوم.

وكشف محامي منصور، سمير صبري، أنه اتفق مع الإعلامية على رفع دعوى تعويض مدني على ما أصابها من أضرار مادية ومعنوية بمبلغ نصف مليون جنيه مصري، مضيفاً أنه في حال الحكم بهذا التعويض فستتبرع به منصور لمستشفى الطفل لعلاج السرطان.

يذكر أن محكمة مصرية أخرى حكمت في وقت سابق على العريان بغرامة 15 ألف جنيه والسجن لمدة 3 سنوات مع وقف التنفيذ.

وشهدت الساحة الإعلامية خلال الأشهر الماضية اشتباكات بين قيادات ورموز إخوانية وسلفية من جهة، وبين إعلاميين وفنانين من جهة أخرى.