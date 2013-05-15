عندما توليت أمانة المجلس الأعلي للثقافة في يناير‏1993,‏ كانت لدي رؤية طموح للأدوار التي يمكن أن يقوم بها هذا المجلس في الثقافة المصرية أولا, وفي علاقة الثقافة المصرية بمحيطها القومي ثانيا, وأخيرا علاقتها بالثقافة العالمية.



وكان من نتائج هذه الرؤية أنني أخذت أحلم باستكمال مشروع رفاعة الطهطاوي المؤسس الأول لجهود الترجمة في مصر, فضلا عن استكمال حلم طه حسين في ضرورة تأسيس مؤسسة خاصة بالترجمة في مصر. وقد ترك لنا جدنا الأكبر رفاعة مدرسة الألسن التي لا تزال نبعا فياضا في حركة الترجمة. أما طه حسين فقد تحدث عن أهمية وجود مؤسسة خاصة بالترجمة في كتابه مستقبل الثقافة في مصر الذي أصدره سنة.1938

وكان من نتائج انشغاله بالترجمة تأسيس لجنة التأليف والترجمة والنشر التي كان لها إسهامها المهم في الترجمة. وفي مطالع الخمسينيات, كان طه حسين وراء مشروع الألف كتاب الذي نجح في إصدار المئات من الكتب المترجمة. وعندما تولي الإدارة الثقافية لجامعة الدول العربية, عمل علي إصدار الأعمال الكاملة لكبار الأدباء العالميين, واستهل العمل بترجمة مسرحيات شكسبير وراسين وكورني وغيرهم. وللأسف, توقف المشروع بانتهاء إشراف طه حسين علي الإدارة الثقافية. وهو توقف تعلمت منه أن المشروعات التي تنتسب إلي فرد تنتهي بترك هذا الفرد للمشروع. ولذلك كنت أحلم بإنشاء مؤسسة خاصة بالترجمة, تكون واحدة من مؤسسات وزارة الثقافة. وبدأت الحلم بإنشاء المشروع القومي للترجمة, علي أمل أن يتحول إلي مركز قومي للترجمة, بعد إكمال ترجمة ألف كتاب.



وبالفعل مضي العمل الذي تحمس له الكثيرون من الذين أفخر بعونهم, وعلي رأسهم الأستاذ محمد حسنين هيكل الذي تبرع للمشروع القومي للترجمة بعشرين ألف جنيه في خطواته الأولي.



وبالفعل وصلنا إلي الرقم ألف بعون عدد من الأصدقاء والزملاء والأساتذة. وأذكر بالعرفان العون الذي قدمه المرحوم لمعي المطيعي, والمرحومة الدكتورة فاطمة موسي. وهو عون جاء بثمار يانعة, مضافة إلي عون الدكتورة شهرت العالم, فضلا عن الأستاذ طلعت الشايب. وقد أقمنا احتفالية دولية بإكمال ترجمة الكتاب الألف في حفل ضم المئات من المشتغلين والمهتمين بالترجمة علي امتداد العالم العربي.

وتمت الموافقة علي إنشاء المركز القومي للترجمة الذي أخذ علي الفور في استكمال الجزء الثاني من الحلم, وهو استكمال الألف الثانية, وإعداد دورات للمترجمين الشبان, خصوصا في المجالات التي تعاني من نقص الترجمة فيها. وكنا حريصين علي أن تكون الترجمة من اللغة الأصلية مباشرة, وأن تشمل جوانب المعرفة المعاصرة والقديمة التي تتيح للقارئ العربي أن يعيش بوعي نقدي عصر العولمة التي ترجمنا حولها ما يزيد علي عشرة كتب, تتيح للقارئ التوجهات المختلفة في العولمة وحولها.



وقد ترجمنا عن لغات أخذت تعرف سبيلها إلي اللغة العربية للمرة الأولي مثل اللغة الكورية. وبلغ عدد اللغات التي ترجمنا عنها أكثر من ثلاث وثلاثين لغة.



وكان أول ما فعلته عندما أشرفت علي إعداد المركز القومي للترجمة أن كلفت الفنان طارق الكومي بإعداد تمثال لرفاعة الطهطاوي كي يكون أول ما يراه الداخل إلي المركز القومي للترجمة, فيرد جهد أحفاد الأبناء علي تأسيس الجد الأول بما يؤكد أهمية أن يضيف اللاحق إلي السابق. وقد بذلت الجهد كله مع زملائي كي يتحول المركز القومي للترجمة إلي خلية نشاط متوثبة بالعمل الحماسي الذي انتقلت عدواه بين كل أجيال العاملين الذين أدين لهم بالفضل في كل الإدارات. وبفضلهم يفخر المركز بأنه كان المؤسسة الحكومية الأولي التي احترمت حقوق الملكية الفكرية, ونالت احترام دور النشر العالمية. وأضيف إلي ذلك نجاح الإدارة القانونية برئاسة عادل مشالي في استصدار فتوي من مجلس الدولة بجعل حقوق الترجمة مساوية لحقوق التأليف دون فرق. أما المترجم فقد أعاد المركز إليه اعتباره برفع مكافأة الترجمة إلي درجة غير مسبوقة, وذلك علي نحو جذب المترجمين من كل أنحاء العالم العربي. يضاف إلي ذلك تخصيص جائزة مجزية باسم رفاعة الطهطاوي معفاة من الضرائب. ولا أريد أن أسترسل فيما أنجزه المركز القومي للترجمة فهو كثير, لكن أهم ما تحقق في تقديري هو أنه أحال المشروع القومي للترجمة من مشروع منسوب إلي فرد, إلي عمل مؤسسي لا يتوقف بذهاب الأفراد أو تغيرهم; فالمؤسسة تبقي, أما الأفراد فهم زائلون.



ولذلك لم أشعر بالخوف علي المركز عندما تركته في الحادي والثلاثين من يناير2011, فقد كنت علي يقين من استمراره. ولم يخب ظني بالعاملين فيه, فقد واصلوا العمل علي تحقيق الحلم الذي أصبح حلمهم. وقد أسعدني أنهم استطاعوا أن يكملوا المسيرة, ويحققوا الهدف الذي اتفقنا عليه في بداية عمل المركز متغلبين علي كل الصعوبات والعقبات, فأكملوا طباعة الكتاب رقم2000 الذي صدر بالفعل, والذي كنت قد صدقت علي طباعته مع عشرات غيره عند تركي للمركز. وقد تعطل طبع عدة مئات من الكتب بسبب الأحداث الجسام التي مر بها الوطن بعد ثورة يناير.2011



ورغم المصاعب والمشكلات التي طرأت بعد الثورة, فقد حمل العاملون المخلصون راية الحلم ومضوا بها رغم كل شيء, وعبر من ترأس المركز بعدي, ابتداء من الدكتور فيصل يونس, مرورا بالزميلة الدكتورة كاميليا صبحي, وانتهاء بابنتي الدكتورة رشا إسماعيل. وقبل هؤلاء جميعا الدكتور خيري دومة الذي ظل بمثابة دينامو المركز ومحركه الفعلي, فلم يلق سوي جزاء سنمار, ذلك علي الرغم من أنه لولا إشرافه التنفيذي المباشر وتعاونه المخلص مع العاملين بالمركز ما وصل المركز إلي الكتاب رقم.2000 وهو رقم يستحق كل عامل ومسئول في المركز أن يفخر به; فالوصول إلي هذا الرقم يكمل حلمي الذاتي الذي لم يكن ذاتيا في الواقع, وإنما كان حلما وطنيا قوميا



*نقلاً عن "الأهرام" المصرية.