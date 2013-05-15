البشري يحذر من تصفية السلطة التشريعية للقضاء

شدّد المستشار طارق البشري، الفقيه الدستوري، على أن السلطة التشريعية ليس من حقها تصفية السلطة القضائية وانتهاك استقلالها، مؤكداً أن القضاء مستقل، ومشيراً إلى أن قانون السلطة القضائية لا يجب أن يصدر بمعزل عن القضاة.

وأضاف البشري، بحسب ما أوردت "اليوم السابع"، في كلمته بمؤتمر "مصر الثورة.. والتحديات والتغيير والبناء"، الذي يعقده مركز الدراسات الحضارية وحوار الثقافات بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن السلطة التشريعية ليست ظل الله على الأرض، بحسب وصفه، ولابد من أن تعرف أن لها حدوداً وأنها يمكن أن تنحرف بإصدار قوانين لمحاربة أشخاص معينين.

كما شدد على ضرورة استمرار إصلاح القضاء وليس تصفيته أو هدمه؛ لأن الإصلاح أسهل من البناء، مطالباً بضرورة تجاوز ما تتعرض له الدولة من تفكك وارتباك، مشيراً إلى خطورة عدم الانتباه لكثرة الاحتجاجات.