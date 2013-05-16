ألتراس الزمالك يقتحم مؤتمراً صحافياً لوزير الرياضة

أمر النائب العام المستشار طلعت عبدالله بفتح تحقيقات عاجلة وموسّعة في الشغب الذي قامت به، الخميس 16 مايو/أيار، مجموعات من الألتراس الزملكاوي بالمؤتمر الصحافي لوزير الشباب والرياضة العامري فاروق.

وكان المئات من رابطة ألتراس "وايت نايتس" قد اقتحموا المؤتمر الصحافي، وقاموا بتحطيم قاعة الفروسية باستاد القاهرة، وتكسير عدد من كاميرات القنوات الفضائية والكراسي، وأشعلوا عدداً من الشماريخ بالقاعة.

كما أمر النائب العام بتشكيل لجنة من المكتب الفني برئاسة المستشار حسن ياسين، النائب العام المساعد، لمتابعة تطورات الأزمة والوقوف على المتسببين في هذه الأحداث.

وعلى الفور كلف ياسين النيابة المختصة بالانتقال الفوري إلى مكان وقوع الحادثة للمعاينة والوقوف على الأضرار، وطلب النائب العام تقريراً من وزارة الصحة عن الإصابات للاطمئنان على صحة الوزير والوكيل وباقي الحضور.

ومن جهته، تقدم وزير الرياضة العامري فاروق ببلاغ للنائب العام يتهم فيه ممدوح عباس بتحريض ألتراس "وايت نايتس" على اقتحام المؤتمر الصحافي الذي عقده صباح الخميس باستاد القاهرة لإعلان استراتيجية الوزارة حتى عام 2020، والإعلان عن اللائحة الجديدة للأندية. وفق ما ذكرت صحيفة "المصري اليوم".

وقام العامري فاروق بزيارة دكتور إبراهيم خليل، وكيل وزارة الرياضة، في مستشفى عين شمس بعدما تعرض للإصابة أثناء عملية الاقتحام.