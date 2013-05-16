الفلاح الفصيح: منظمو كلمة مرسي بالإسكندرية "فشلة"

قال محمد برغش وكيل مؤسسي حزب مصر الخضراء إن الذين نظموا مشهد كلمة الرئيس المصري محمد مرسي ببرج العرب بالإسكندرية "فشلة"، واصفًا إياهم بـ "صفر على عشرة".

وانتقد برغش، خلال حواره مع الإعلامي محمود الورواري ببرنامج الحدث المصري عبر قناة "العربية الحدث"، مساء الأربعاء، التواجد الأمني المكثف خلال كلمة مرسي للفلاحين اليوم بالإسكندرية، مؤكدًا أنه تم اختيار عينة من الناس مسبقاً لحضور كلمة الرئيس وسط حقول القمح.

وشدد برغش على أن الاكتفاء الذاتي من القمح لن يتحقق إلا عندما تكون ميزانية وزارة الزراعة مثل وزارة الدفاع، منوها بأنه لا بد من الارتقاء بالناحية التكنولوجية المرتبطة بمجال الزراعة.

ولفت برغش إلى أن مصر تمتلك 10 من أهم أنواع بذور القمح في العالم، ولكن الحكومة لا تهتم بها، وقال إن منظومة تخزين القمح في مصر لدى بنوك التنمية والائتمان الزراعي فاسدة، مضيفاً أن مصر لا تمتلك صوامع تكفي لتخزين محصول القمح.

وطالب برغش وزير الزراعة بوقف التخزين في صوامع بنك التنمية والائتمان الزراعي، بالإضافة إلى تخفيض قيمة فوائد قروض بنك التنمية والائتمان الزراعي إلى 3% بدلا من 6%، موضحًا أنهم خلال الموسم الزراعي لهذا العام قاموا بشراء الأسمدة من السوق السوداء لعدم توفيرها لهم من قبل الدولة.

وأشار برغش في ختام حديثه إلى أن المسؤولين لا يعتبرون الاستثمار في اللحوم والدواجن استثمارا"، وقال: "لقد خصنا الله بشرف حماية مصر من الجوع، ولو خسرنا سنستمر في الزراعة حتى الموت".