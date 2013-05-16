المصريون الأحرار: قضاة مصر لن يسمحوا بمذبحة جديدة

أكد حزب المصريين الأحرار أن قرار مجلس الشورى المصري بتحديد جلسة 25 مايو/أيار الجاري لمناقشة تعديل قانون السلطة القضائية يكشف أن رئيس الدولة لا يملك وحده القرار، وكان عليه أن يستشير قيادات مكتب الإرشاد قبل أن يعد القضاة بعدم عرض تعديل القانون إلا بعد عقد مؤتمر العدالة الذي تبناه شخصياً، نقلاً عن "اليوم السابع" المصرية، الخميس 16 مايو/أيار.

وأكد الحزب في بيان، تضامنه الكامل مع قضاة مصر الشرفاء الذين رفضوا الاستمرار فيما سماه "المسرحية الهزلية" التي أعدتها مؤسسة الرئاسة تحت شعار "مؤتمر العدالة"، في حين أن الرئيس وجماعته وحزبه مصرون على النيل من القضاة.

وأشار البيان إلى أن قرار مجلس القضاء الأعلى بتعليق الأعمال التحضيرية لمؤتمر العدالة وإعلان نادي القضاة مقاطعته في حال عقده، يؤكد أن قضاة مصر بخير ولن يسمحوا أبداً بتكرار مذبحة القضاة التي يحاول من خلالها رموز جماعة الإخوان الانتقام من قضاة مصر الشرفاء الذين لم يهابوا حشود تيارات الإسلام السياسي وأصدروا الأحكام التي يمليها عليهم ضميرهم القانوني والوطني وليس مكتب الإرشاد، حسب ما جاء في البيان.

وشدد الحزب على دعمه لقضاة مصر الشرفاء في معركتهم ضد محاولات النظام وجماعة الإخوان لهدم قضاء مصر وتحويله إلى كيان خانع تابع للسلطة.