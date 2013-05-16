النيابة تجدد حبس 8 من متهمي "البلاك بلوك" 15 يوماً

قرَّر المستشار عمرو محجوب رئيس نيابة أمن الدولة، الخميس، تجديد حبس 8 من المتهمين بالانتماء إلى جماعة "بلاك بلوك" 15 يوماً على ذمة التحقيقات، بحسب صحيفة "المصري اليوم".

ورفض المستشار أيمن عادل، قاضي المعارضات رئيس محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، في وقت سابق، التظلم المقدم من 8 من المتهمين بالانتماء إلى جماعة "بلاك بلوك"، وأمر باستمرار حبسهم على ذمة التحقيقات على خلفية اتهامهم بقطع الطريق العام، وإحراز ذخيرة حية ومولوتوف.

وكانت النيابة قرّرت حبس المتهمين 15 يوماً على ذمة التحقيقات، بعدما ألقت أجهزة الأمن القبض عليهم، وبحوزتهم أسلحة آلية وأقنعة سوداء خاصة بمجموعة "بلاك بلوك".

وذاع صيت جماعة "البلاك بلوك" في مصر منذ عدة أشهر تقريباً، وتتخذ معارضة الرئيس مرسي نهجاً لها، ونسبت إليها العديد من الاتهامات بحرق منشآت عامة والاعتماد على العنف وسيلةً لتحقيق الأهداف.