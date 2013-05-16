"الدستور" يساند "تمرّد" لسحب الثقة من مرسي

قررت أمانة العمل الجماهيري بحزب الدستور تقديم كل أشكال المساندة الممكنة لدعم حملة "تمرّد"، التي تستهدف جمع 15 مليون توقيع على بيان سحب الثقة من رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي والدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة.

وتشير في هذا الصدد إلى أن شباب حزب الدستور كانوا في مقدمة المتطوعين للعمل على جمع التوقيعات من المواطنين والمشاركة في هذه المبادرة الشعبية السلمية منذ انطلاقها مطلع الشهر الحالي.

وستتولى أمانات العمل الجماهيري بحزب الدستور على مستوى الجمهورية التنسيق مع حملة "تمرّد،" وفتح مقرات الحزب أمام المواطنين الراغبين في توقيع الاستمارة، والانخراط في كافة الفعاليات والأنشطة التي من شأنها تدعيم الحملة.

كما قررت أمانة العمل الجماهيري بالحزب المشاركة في تظاهرات غدٍ الجمعة، وتدعو أعضاء الحزب وجماهير الشعب المصري إلى المشاركة في أي من المسيرتين اللتين ستنطلقان من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، ومن دوران شبرا وصولاً إلى لميدان التحرير.