رفض استشكال الداعية عبدالله بدر واستمرار حبسه

رفض المستشار أحمد الشهيدي، رئيس محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، الاستشكال المقدم من الداعية السلفي عبدالله بدر، على قرار حبسه لمدة عام وغرامة 20 ألف جنيه في قضية سبّ وقذف الفنانة إلهام شاهين، وتأييد القرار السابق.

وجاء ذلك بعد تنحي الدائرة الأولى، برئاسة المستشار محمد نافع رئيس محكمة جنح مستأنف الزاوية الحمراء، والتي أحالتها إلى دائرة أخرى، وهي جنح مستأنف مدينة نصر لنظرها، بحسب صحيفة "اليوم السابع".

وقال ممدوح اسماعيل محامي عبد الله بدر لـ"العربية.نت"، إن المحكمة لم تبد أسبابا لرفض الاستشكال علما بأن المرافعة أو ضحت للمحكمة أن المادة التي عوقب عليها بدر لا تنطبق عليه.

وشرح ممدوح اسماعيل ذلك بقوله المادة 302 من قانون العقوبات تتكلم عن أن المقذ وف في حقه إذا ثبت عليه فعل القذف، فإن هذا المقذوف في حقه هو الذي يستحق العقوبة.

وأضاف اسماعيل في حالة القضية التي أمامنا، فإن المتهم هنا متهم بقذف فنانة شهيرة نراها في مواضع خليعة ونراها كغيرها من الممثلين يقومون بأفعال تخدش الحياء ويشربون الخمر مثلا وما تحدث به المتهم كان رصدا لهذ ه الأمور لكنه ليس حقيقيا فلا يوجد في قانون العقوبات مثلا ما يعاقب على شرب الممثل للخمر جهارا لأنه ببساطة فعل غير حقيقي ومجرد تمثيل.

وتابع: ومن هذا المنطلق فالمتهم لم يقذف المدعية بل رصد وقائع تمثيلية إذ لو ثبتت صحة هذه الوقائع لاستوجب الأمر معاقبتها هي وليس المتهم.

وكانت محكمة جنح الزاوية الحمراء قد قضت بسجن عبدالله بدر في ديسمبر الماضي عاماً وغرامة 20 ألف جنيه، لإدانته برمي الممثلة إلهام شاهين عبر برنامج تلفزيوني يقدمه على قناة "الحافظ" بالزنا في إطار اشتغالها بالفن.