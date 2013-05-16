سيد حجاب: اختيار وزير الثقافة تنفيذ لمخطط "الأخونة"

قال الشاعر الكبير سيد حجاب، إن اختيار وزير الثقافة الجديد جاء لتنفيذ مخطط الأخونة، مشيراً إلى أن الإخوان كانوا تاريخيا من الجماعة الوطنية، لكن بعد توليهم السلطة أصبحوا يلعبون ضد مصالح المجتمع.

وأضاف "حجاب"، خلال حواره مع الإعلامي محمود الورواري ببرنامج "الحدث المصري" عبر شاشة "العربية الحدث"، مساء الأربعاء، أن مشروع الإخوان مشروع وهمي، مؤكداً أنهم يختارون لتولي المناصب أشخاصاً ليس لهم تاريخ.

وألقى الشاعر الكبير قصيدة أهداها لمن أسماهم بأصحاب العقول الغشيمة، ثم وصفهم بعدها بأنهم من يستخدمون أقدس ما في الإنسان أي "قيمة الدين" على حد تعبيره للوصول إلى أحط ما في النفوس من رغبة في الامتلاك والاستبداد.

وفي ختام حديثه، خص حجاب برنامج الحدث المصري بإلقاء كلمات قصيدة "يا شبه فرعون "لأول مرة على الهواء، وهي تتر مسلسل "فرعون" الذي سيعرض في شهر رمضان المقبل، ويقوم ببطولته النجم خالد صالح.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد مجاهد رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب سابقاً، إن العاملين بالمكتب الإعلامي لوزير الثقافة الجديد لا يعرفون اسمه.



وأشار مجاهد إلى أنه علم بإقالته من الصحافيين، واصفاً قرار الوزير بإقالته بأنه "جهل بالقانون"، منوهًا أنه لا يجوز إقالته قانونًا لأنه منتدب بالهيئة وليس معين.



وأضاف مجاهد "الوزير الجديد ارتكب خطأ كبير في أولى أيامه بالوزارة عندما حل لجان المجلس الأعلى للثقافة، برغم من أن رئيس اللجنة منتخب ولا يجب حله بموجب القانون"، وطالب بتقديم ملف للنائب العام للتحقيق في كيفية تعيين وزير الثقافة الجديد.



واستطرد:" لم نعثر لوزير الثقافة الجديد سوى على مقال واحد بجريدة الحرية والعدالة يشتم فيه الثوار ويؤيد الإخوان"، مختتما حواره مع الإعلامي محمود الورواري قائلاً:" المثقفون لن يسمحوا ببيع الوزارة ولا تجريفها".

