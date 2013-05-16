مؤتمر يحذر من خطورة المد الشيعي في مصر

حذر الدكتور محمود شعبان، أستاذ البلاغة بجامعة الأزهر، من خطورة المد الشيعي على مصر حتى لو كان من باب مدخل الاقتصاد، اعتماداً على السياحة الإيرانية القادمة إلى مصر، موضحاً أن مصر بلد عظيم بقدراته وموارده وليس فقيراً، أو يقف على مساعدات كما يدعي البعض، بحسب ما ذكرت صحيفة "الشروق" المصرية، الخميس 16 مايو/أيار، نقلاً عن وكالة "أنباء الشرق الأوسط".

وأكد شعبان خلال المؤتمر الذي استضافته مدينة "كوم أمبو" بأسوان (جنوب)، مساء الأربعاء، تحت عنوان "خطر المد الشيعي في مصر"، أن الشيعة بدأت تتوغل في مصر، موضحاً أن بقايا الفكر الشيعي موجودة في الاحتفال بالموالد والمآتم وزيارة القبور، حيث إن أكبر خطر يهدد الأمة الآن هو المواءمة بين الشيعة والصوفية تحت باب المغالاة في حب آل البيت، على حد تعبيره.

وقال الداعية الإسلامي إن "عقيدتنا خط أحمر لا يمكن المساس بها تحت أي ظرف، ولن نسمح بالاقتراب منها، وسنضحي من أجل نصرة الدين".