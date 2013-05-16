نادي القضاة يعلن عن مؤتمر دولي لحماية استقلال القضاء

يقيم نادي القضاة بالتعاون مع الاتحاد العالمي للقضاة مؤتمراً دولياً الاثنين المقبل، تحت عنوان "المؤتمر الدولي لحماية استقلال القضاء المصري". وفق ما ذكرت صحيفة "اليوم السابع".

ويحضر المؤتمر رؤساء الهيئات القضائية ورؤساء أندية القضاة ورجــال القضـاء والمحـامـاة والفقهـاء الدسـتوريين والقانونيين وبعض رجال الفكر والإعلام والأدب والشخصيات العامة.

ويناقش المؤتمر الذي يعقد على مدى يوم واحد، سبل حماية استقلال القضاء في مصر، خاصة في ظل الانتهاكات التي تعرض لها طيلة الأشهر الماضية، والعدوان المتواصل على السلطة القضائية والقضاة.