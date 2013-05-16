"تمرّد" لـ"الإخوان": وصلت رسالتكم وموعدنا 30 يونيو

أعربت حملة "تمرّد" المعارضة للرئيس المصري محمد مرسي عن دهشتها من البلاغ المقدم ضد محمود بدر، المتحدث الرسمي باسم الحملة، وضد مؤسسي الحملة وأعضائها، ومجموعة من الشخصيات الوطنية، معتبرة ذلك دلالة على كون النظام قد وصل لحالة من الذعر من أي صوت معارض، على حد قولها، نقلاً عن بوابة "الأهرام" المصرية، الخميس 16 مايو/أيار.

وتسعى الحملة إلى جمع ملايين التوقيعات التي تدعو إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وقررت تنظيم تظاهرات في نهاية يونيو/حزيران، الذي يتزامن ومرور عام على تولي مرسي الرئاسة.

وقال بيان صدر عن الحملة مساء الأربعاء: "لقد أصبح النظام امتداداً طبيعياً لنظام مبارك، لا يريد أن يسمع إلا صوته، ولا يرى إلا جماعته، لكننا لم نكن نتوقع أن يصل رعبه من تعاطف والتفاف الشعب المصري العظيم، حول حملة "تمرد" لهذه الدرجة".

وأكدت الحملة في بيانها أنهم يدركون الآن جيداً أن "نظام مرسي يعيش لحظاته الأخيرة، فلا أحد مهما اغتر بقوته، ومهما استقوى بجماعته، ومهما هددنا بميلشياته، يستطيع هزيمة هذا الشعب، الذي استعاد روح الثورة، واستيقظ فيه الأمل للتغيير بشكل سلمي وديمقراطي، عن طريق حملة تمرد لسحب الثقة من رئيس فاقد للشرعية، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة".

وشددت الحملة على أنها "لن تتراجع مهما بلغت التهديدات، ولن تخاف مهما زادت البلاغات، وستكمل طريقها للنهاية"، مضيفة "وصلت رسالة جماعة الاستبداد الإخوانية، ونؤكد أن هذه المعوقات لن ترجعنا خطوة واحدة للخلف، بل ستزيدنا عزماً وقوة، وفي كل لحظة نتقدم خطوات للأمام، سنستمر في جمع التوقيعات بأكثر مما يتوقعه أحد، وسنفاجئ الجميع بعظمة الشعب المصري الذي قرر الاتحاد والخلاص من حكم الإخوان، فلا بلاغاتكم ترهبنا، ولا ميلشياتكم تمنعنا، موعدنا مع الشعب المصري يوم 30 يونيو".

وفى سياق متصل، تستكمل الحملة فعالياتها لجمع التوقيعات بالجامعات والمحافظات. وفي القاهرة أعلنت الحملة عن تنظيم فعاليات لجمع التوقيعات في عدد من أحياء العاصمة.